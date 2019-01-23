Трускавець відвідали делегації з Хорватії та Польщі

28 січня Трускавець відвідали власники туристичних компаній та представники уряду з Польщі та Хорватії, які з минулого року співпрацюють з нашим-курортом щодо організації відпочинку та лікування в санаторіях та готелях міста. Зокрема гості відвідали Міжнародну клініку відновного лікування професора Козявкіна. Як поінформували в клініці Козявкіна, надалі планується започаткування організації турів до клініки для особливих категорій туристів.

Посприяв в організації зустрічі Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України» (голова правління Іван Цегенько).

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