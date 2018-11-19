Трускавець відвідав Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв

By  | 19.11.2018 | Filed under: Новини

18 листопада у Трускавці побував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки в Україні Азер Худієв. Спочатку високий гість зустрівся з членами журі та учасниками Міжнародного конкурсу вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва, котрий проходив 15-18 листопада у Трускавці. Він дав короткий брифінг для журналістів, в якому зазначив, що Трускавець є улюбленим місцем відпочинку для багатьох азербайджанців, котрі впродовж багатьох років обирають саме наш курорт. Азер Худієв анонсував, що під час проведення Днів культури Азербайджану в Україні у 2019 році частина заходів проходитиме у Трускавці.

Після цього Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв провів коротку зустріч з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським, на котрій було обговорено економічні, культурні та інвестиційні питання, можливість покращення логістики між Азербайджаном та Трускавцем, культурно-соціального обміну між двома країнами на рівні міст. Азер Худієв взяв участь в офіційній церемонії закриття Міжнародного конкурсу вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва та гала-концерті конкурсу-фестивалю в Палаці культури ім. Шевченка.

Також Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Азербайджан в Україні Азер Худієв відвідав офіс Міжнародного Альянсу «Азербайджан-Україна» в готельно-курортному комплексі «Карпати», провів зустріч з головою Альянсу Ельмаром Мамедовим, поспілкувався з азербайджанцями, котрі перебувають в ГКК «Карпати» на відпочинку та оздоровленні. Високий гість нагородив генерального директора ГКК «Карпати» Лева Грицака почесною грамотою Посольства Азербайджану в Україні.

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