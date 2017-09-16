Трускавець відзначив День батька

By  | 21.09.2017 | Filed under: Новини

У неділю, 17 вересня, в Народному домі Трускавця відбулось свято, приурочене Дню батька. На гостей чекали цікаві конкурси, ігри, зустрічі з казковими героями та розіграш призів від партнерів заходу – дельфінарію “Оскар”, квест-кімнати, арт-майстерні “Інший світ”.

День батька — щорічне свято на честь татів, яке відзначається в багатьох країнах. Дати відзначення цього свята в кожній країні різні. В Україні День батька не має статусу офіційного свята, однак його прийнято святкувати в третю неділю вересня.

Організатори свята ставили за мету – показати важливу роль батька в сім’ї та суспільстві загалом. “Роль батька в сім’ї – дуже важлива. Дуже часто багато батьків не приймають участі у вихованні дитини, виховний процес лежить на жінках, в той час як чоловіки стоять осторонь. Але сім’я повинна бути повноцінною, такою якої її створив Бог. Тому роль батька в сім’ї і в суспільстві потрібно піднімати” – наголосив у своїй промові пастор трускавецької церкви “Добра Новина”.

Захід пройшов в цікавій ігровій формі, а учасники мали змогу прослухати чимало цікавої інформації про взаємовідносини батьків з дітьми, про стосунки в сім’ї та роль батька у вихованні дітей та їх реалізації в суспільстві. Учасники конкурсів мали змогу виграти такі призи, як похід в дельфінарій “Оскар”, похід в Арт-майстерню “Інший світ”, відвідини квест-кімнати та сертифікат на фотосесію.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн

Також читайте

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №76158 Требуются кассры в рестораны быстрого питания Москва и Мо.
    16.09.2017 | 02:47

    Кассир Рф, РБ, вид на жительство м/ж до 35 лет, без опыта, обучение в процессе работы, помощь в получении медкнижки (Можно без нее зделаем в процессе) график2/2, 6/1,5/2, смена 8-9-12 часов по желанию. подработки -карьерный рост до директора ресторана.(обучение бесплатное) Возможно проживание за счет работодателя общежитие как правило расположено недалеко от работы. Зароботная плата от [...]

  • Запрошуємо на роботу
    07.09.2017 | 12:23

    Готельно-курортному комплексу «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) на постійну роботу потрібні: - покоївки, - офіціанти (юнаки та дівчата), - кухарі 4 та 5 розрядів, - кухарі, - спеціаліст для виготовлення сирів, - кухонні працівники, - бармен, - касир у спортивний комплекс, - прибиральниця у спортивний комплекс, - працівник по догляду за тваринами, - тракторист-механізатор. [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви