Трускавець відзначив День батька

У неділю, 17 вересня, в Народному домі Трускавця відбулось свято, приурочене Дню батька. На гостей чекали цікаві конкурси, ігри, зустрічі з казковими героями та розіграш призів від партнерів заходу – дельфінарію “Оскар”, квест-кімнати, арт-майстерні “Інший світ”.

День батька — щорічне свято на честь татів, яке відзначається в багатьох країнах. Дати відзначення цього свята в кожній країні різні. В Україні День батька не має статусу офіційного свята, однак його прийнято святкувати в третю неділю вересня.

Організатори свята ставили за мету – показати важливу роль батька в сім’ї та суспільстві загалом. “Роль батька в сім’ї – дуже важлива. Дуже часто багато батьків не приймають участі у вихованні дитини, виховний процес лежить на жінках, в той час як чоловіки стоять осторонь. Але сім’я повинна бути повноцінною, такою якої її створив Бог. Тому роль батька в сім’ї і в суспільстві потрібно піднімати” – наголосив у своїй промові пастор трускавецької церкви “Добра Новина”.

Захід пройшов в цікавій ігровій формі, а учасники мали змогу прослухати чимало цікавої інформації про взаємовідносини батьків з дітьми, про стосунки в сім’ї та роль батька у вихованні дітей та їх реалізації в суспільстві. Учасники конкурсів мали змогу виграти такі призи, як похід в дельфінарій “Оскар”, похід в Арт-майстерню “Інший світ”, відвідини квест-кімнати та сертифікат на фотосесію.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн

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