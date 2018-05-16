Трускавець відзначив День Вишиванки

В місті відбулось відзначення свята українського національного вбрання, – вишиванки. На центральній площі курорту зібралось багато трускавчан та гостей міста, одягнутих у вишивані вбрання, а молодь представила яскраву концертну програму, танці та флешмоб, присвячений Дню Вишиванки.

Кожна організація міста-курорту долучилась до відзначення Дня Вишиванки. Соціальні мережі рясніли фотографіями людей у вишиваних вбраннях.

А о 12.00 на центральній площі курортного міста відбулось загальноміське святкування. З центральної сцени лунала українська музика, а площа заповнилась яскравими барвами вишиванок, які з радістю одягнули сьогодні люди.

- Це прекрасно, що є таке свято, що ми зберігаємо традиції нашого народу, бо це дуже важливо, – зізналась гостя курортного міста з Дніпра, яка однак не забула вдягти вишиванку та прийти на спільне святкування.

Школярі міста презентували присутнім цікаву концертну програму, в рамках якої були виступи талановитих учнів, презентація найбільшої вишиваної сорочки, спільні танці, конкурс на кращу вишиванку та флешмоб, під час якого школярі вибудували на площі фігуру українського герба.

Сьогодні День вишиванки є міжнародним святом. Його відзначають українці в усьому світі в третій четвер травня. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

Ніна Федько, Трускавець Онлайн,

фото Тетяни Вінницької

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