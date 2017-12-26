Трускавець відзначив Різдво Христове за григоріанським календарем

By  | 26.12.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці пройшло ряд заходів з нагоди святкування Різдва Христового за григоріанським календарем – релігійного свята, яке з 2017 року стало в Україні державним. Традиційно головним центром святкувань Різдва стала трускавецька парафія Успення Пресвятої Діви Марії.

24 грудня, в свято Навечір`я Різдва Христового театралізоване дійство показали вихованці трускавецької суботньої катехитичної школи (підготувала сестра Юлія Лягутко).

Головну Різдвяну Святу Месу Пастирів опівночі з 24 на 25 грудня відслужили настоятель костела о. Христофор Щигло ЧНІ (Чину Найсвятішого Ізбавителя) та настоятель греко-католицької парафії Покрови Пресвятої Богородиці о. Володимир Бондарчук.  Участь в опівнічній Пастирці, подібно як і участь в Святій Літургії 25 грудня о 16.00 взяла рекордна кількість людей – храм був переповненим. Настоятель римо-католицької парафії Трускавця подякував міському голові Трускавця Андрієві Кульчинському за його особисту участь в Службі Божій.

Також Богослужіння з нагоди Різдва Христового пройшли і в протестантських згромадженнях Трускавця. Святковий концерт для відпочивальників відбувся в готельно-курортному комплексі «Карпати». А міський голова Трускавця Андрій Кульчинський на своїй сторінці в мережі Фейсбук привітав всіх, хто святкує Різдво Христове за григоріанським календарем. «Щиро радію тому, що цього року католики в Україні мають у цей святковий день вихідний. Це важливо, бо ви маєте змогу відвідати Службу, побути з сім’єю, відвідати близьких та рідних. У прекрасне свято Різдва, коли увесь світ горить вогнями, чекає чуда, бажаю вам щастя! Нехай Різдво подарує вам його, а ви тримайте щастя міцно і насолоджуйтеся ним все життя!», – написав мер Трускавця.

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