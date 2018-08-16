Трускавець вшанує Івана Франка (афіша)

СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу масажиста та медичну сестру (косметолога по тілу). Тел. для довідок: 068-955-97-95 або 098-079-00-77. Також читайтеТрускавець вшанує Івана Франка (афіша) (0)Запрошуємо на пісенно-гумористичний фестиваль “Борислав сміється” (0)АТБ запрошує на роботу (0)Запрошуємо на роботу електрика (0)