Трускавець зав`яже партнерські стосунки з містом на Кіпрі

By  | 20.11.2017 | Filed under: Новини

У 2018 році планується підписання угоди про партнерство та співробітництво між Трускавцем та одним із міст Республіки Кіпр. Про це інформує наше власне джерело з посиланням на міського голову Трускавця Андрія Кульчинського. Мова йде про нав`язання співпраці в туристичній та культурній сфері, хоча й не виключено залучення інвесторів.

Наразі відпочивальників з Кіпру у Трускавці немає, причиною цьому є відсутність прямого авіасполучення між Нікосією та Львовом, а через Київ до Трускавця кіпріотам їхати накладно.

У випадку започаткування партнерських стосунків між Трускавцем та одним з населених пунктів Кіпру наш курорт отримав би непоганий стартовий майданчик для промоції в цьому регіоні (Кіпр, Греція та інші балканські країни).

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