«Трускавецька Фієста-2018» стартувала!

Сьогодні, 30 червня, в концертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець) розпочався ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій Карпати»-2018».

Офіційне відкриття фестивалю у поєднанні з Гала-концертом членів журі пройде нині на центральній сцені міста-курорту о 20.00. А з 19.00 на центральній площі Трускавця проходитиме виставка ретро авто-мототехніки.

Натомість протягом всього дня 30 червня в кіноконцертному залі «Карпат» проходять конкурсні прослуховування і перегляди учасників фестивалю (з 10.00 до 18.00).

Дуже насиченою буде програма фестивалю 1 липня. В цей день окрім продовження конкурсних прослуховувань і переглядів передбачено проведення авіашоу (авіаційний пілотаж, стрибки з парашутом, виступи авіамоделістів), ярмарку та майстер-класів, а також Куліш-фесту (приготування та частування кулешем). Авіашоу проходитиме о 14.00 в районі питного озера, а інші заходи розпочнуться о 15.00 в ландшафтному парку «Підгір`я» ГКК «Карпати».

Урочисте закриття фестивалю-конкурсу проходитиме теж в ландшафтному парку «Підгір`я» (16.00). Окрім нагородження переможців воно передбачає Заключний Гала-концерт.

Щорічний Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій Карпати» традиційно проходить наприкінці травня. В цьому році його перенесено в зв’язку з відзначенням 25-літнього ювілею ГКК «Карпати».

Санаторій «Карпати» було офіційно відкрито 1 липня 1993 року. З того часу його очолює Заслужений лікар України, лауреат Державної премії з будівництва та архітектури Лев Грицак (за винятком 2002-2010 рр., коли він перебував на посаді міського голови Трускавця). Санаторій «Карпати» (тепер чотиризірковий готельно-курортний комплекс) є однією з кращих оздоровниць у Трускавці.

Нагадаємо, що Всеукраїнський фестиваль-конкурс української сучасної пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» є патріотичним мистецьким заходом, покликаним сприянню піднесення рівня виконання, популяризації кращих зразків української сучасної пісні, репрезентації наймасовішого із жанрів мільйонам шанувальників шляхом публічного виконання, засобами телебачення і радіо в Україні і за її межами.

Переможців фестивалю у 2018 році визначає зіркове журі, до складу якого ввійшли президент творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», заслужений діяч мистецтв України Віктор Герасимов, Народні артисти України Микола Свидюк, Віктор Павлік, Гурбан Аббасов, Олександр Василенко, Заслужена артистка України Лариса Недін, Заслужений працівник культури України Олег Гафткович, Заслужені діячі естрадного мистецтва України Леонід Попернацький, Тарас Шіт, Заслужений діяч мистецтв України, поет-пісняр Йосип Фиштик, поет-пісняр Микола Грищенко, акторка, телеведуча Наталія Кудряшова та інші відомі особистості в сфері культури та мистецтва.

Також до складу журі ввійшли міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак, голова Товариства сприяння обороні України Віктор Тимченко.

Співзасновниками Фестивалю-конкурсу є ТзОВ «ГКК Карпати», Трускавецька міська рада, творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», центральна дирекція «Українське радіо», ТРК «5 канал», ВГО «Агентство охорони прав виконавців».

Фестиваль проходить під патронатом міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

Володимир Ключак

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