«Трускавецька Фієста-2018» у світлинах

30 червня – 1 липня у Трускавці проходив ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2018». Про нього можна прочитати за посиланням http://protruskavets.org.ua/patriotychna-pisnya-aviashou-smachnyj-kulish-rozvahy-ta-majster-klasy-tse-vse-truskavetska-fijesta/. А зараз увазі читачів «Трускавецького вісника» пропонуємо фоторепортаж з фестивалю. Хоча багато цікавих моментів залишилося поза кадром (емоції під час авіашоу, конкурсні прослуховування учасників фестивалю, Куліш-Фест, нічний політ на повітряній кулі тощо), та все ж навіть окремі фото з цього дійства є промовистішими, ніж цілі сторінки тексту.

Цей фоторепортаж можна умовно поділити на такі частини: 1) виставка ретроавтомототехніки, 2) офіційне відкриття фестивалю, 3) авіашоу, 4) ярмарок та майстер-класи, 5) нагородження переможців та гала-концерт. Отож, пригадаймо яскраві моменти цьогорічної «Трускавецької Фієсти».

Фото Миколи Кравціва

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