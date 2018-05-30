«Трускавецька Фієста» запалюватиме влітку

Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» цьогоріч пройде не в кінці травня, як раніше, а 30 червня – 1 липня. Саме в ці дні виповниться 25-літній ювілей готельно-курортного комплексу «Карпати».

Фестиваль обіцяє бути таким же насиченим та цікавим, як і в попередні роки: урочисті відкриття та закриття фестивалю, гала-концерти за участю членів журі та переможців, заходи в центрі міста та в ландшафтному парку «Підгір`я» біля ГКК «Карпати», виставка ретроавтомобілів, різноманітні майстер-класи та Куліш-Фест з частуванням гостей свята смачним кулешем. Детальну програму «Трускавецької Фієсти» буде опубліковано через два тижні.

Проходитиме Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» під патронатом міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

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