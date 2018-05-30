«Трускавецька Фієста» запалюватиме влітку

By  | 30.05.2018 | Filed under: Новини

Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» цьогоріч пройде не в кінці травня, як раніше, а 30 червня – 1 липня. Саме в ці дні виповниться 25-літній ювілей готельно-курортного комплексу «Карпати».

Фестиваль обіцяє бути таким же насиченим та цікавим, як і в попередні роки: урочисті відкриття та закриття фестивалю, гала-концерти за участю членів журі та переможців, заходи в центрі міста та в ландшафтному парку «Підгір`я» біля ГКК «Карпати», виставка ретроавтомобілів, різноманітні майстер-класи та Куліш-Фест з частуванням гостей свята смачним кулешем. Детальну програму «Трускавецької Фієсти» буде опубліковано через два тижні.

Проходитиме Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати» під патронатом міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

Також читайте

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №83931 Ефективне будівництво
    30.05.2018 | 20:55

    Організуємо грамотне і ефективне будівництво Ярослав 097 9763486 Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Запрошуємо на роботу
    25.05.2018 | 16:10

    Комунальне підприємство «Парк курортний» проводить набір на роботу працівників наступних професій: садівники, робітники з благоустрою, двірники. Середня зарплата 4000-6000 грн. Тел. (03247) 5-46-14. *** Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухаря, офіціанта та медичну сестру з дієтичного харчування. Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеЗапрошуємо на турнір повітряних [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви