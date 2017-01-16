Трускавецька газета популяризує символ прокуратури Російської Федерації

Газета «Джерела Трускавця», власником якої є підприємець та екс-мер міста Р. Козир, популяризує символ прокуратури Російської Федерації. Офіційний логотип прокуратури країни-агресора вміщено як ілюстрацію до анонімної публікації про реагування прокуратури Львівської області на оренду комунального майна у Трускавці.

Це вже не перший «прокол», а можливо і свідоме діяння, яке має на меті виробити звичку в трускавчан, що російське – це нібито наше. Заступником головного редактора газети «Джерела Трускавця» є громадянин Російської Федерації, політтехнолог Павел Мезерін із міста Санкт-Петербург (РФ).

Трускавецький вісник

Також читайте