Трускавецька лікарня придбала автомобіль для відділення первинної медичної допомоги

У Трускавецькій міській лікарні придбали новий автомобіль. Авто придбали за кошти, отримані закладом від Національної служби здоров’я України, по прибутті автівки її використовуватимуть для потреб відділення первинної медичної допомоги.

Починаючи з жовтня 2018 року трускавецька лікарня отримує від НСЗУ щомісячно близько мільйона гривень. Фінансування на заклад іде в результаті підписаних декларацій між пацієнтами та лікарями первинної ланки медицини. Частина з цих коштів використовується на заробітні плати лікарів відділення, а решту заклад використовує на інші важливі потреби. Наразі – це придбання автомобіля та ремонт в приміщеннях відділення.

Придбаний автомобіль планують використовувати для виїзду до важкохворих або новонароджених пацієнтів, доставки їх до лікарні. Вартість авто становить 479 тис гривень.

Нагадаємо, первинну медичну допомогу у трускавецькій лікарні станом на сьогоднішній день надають 14 лікарів і 30 медсестер. Наразі Трускавець лідирує в області по кількості укладених декларації між лікарями та пацієнтами, так як більше 18 тисяч людей вже формалізували свої відносини з сімейними лікарями та педіатрами.

Трускавець Онлайн

Також читайте