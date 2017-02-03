Трускавецька міська рада звернулася до Президента України з проханням припинити торгівлю з тимчасово окупованими районами

Сьогодні, 2 лютого, на сесії Трускавецької міської ради депутати одноголосно прийняли рішення звернутися до Президента України та Верховної Ради України з проханням припинити торгівлю з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей України. Звернення зачитував голова фракції «Самопоміч» в ТМР, депутат Олег Карпин. Від імені воїнів АТО попрохали підтримати це звернення воїни Василь Тимчишак (депутат) та Вадим-Зорян Печніков.

Нагадаємо, що на лінії розмежування хвацько кипить торгівля з бойовиками, яка комусь приносить прибутки. Вугілля, метал, дерево ешелонами та фурами возиться, хоча насправді триває війна. Кожен розуміє, що фінансуючи так звані Д/ЛНР, проходить фінансування міжнародного тероризму під егідою Московії.

А тим часом вчора, 2 лютого, під час звіту голови Дрогобицької РДА Володимира Шутка голова Львівської ОДА Олег Синютка спробував виправдати таку торгівлю. Мовляв, антрацитове вугілля потрібне для Авдіївки та інших українських міст, тому не потрібно політизувати це питання. Мовляв, блокпости, встановлені з метою запобігати такій торгівлі, це не найкращий вихід з ситуації…

Трускавецький вісник

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