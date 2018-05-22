Трускавецька «Самопоміч» дбає тільки про себе

З 22 кандидатів у депутати Трускавецької міської ради від «Самопомочі» на виборах 2015 р. третина працевлаштована в органах влади Трускавця. Більшість – за кошти громади. А чого хотіти? Допоможи собі сам – це й є самопоміч. Адже не йшла мова про поміч для громади.

Зареєстрованих кандидатів у депутати Трускавецької міської ради, включених до виборчого списку Трускавецькою міською організацією політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», було 22. З них депутатами стало 5 + міський голова від «Самопомочі» + 2 члени виконкому від «Самопомочі» = 8 осіб у владі. Але насправді не 8, а набагато більше.

Нижче подаємо перелік.

1. Андрій Кульчинський – йшов як кандидат у мери і як перший номер у списку «Самопомочі». Міський голова. Отримує зарплату за рахунок громади.

2. Олена Савченко, депутат ТМР від «Самопомочі». Після виборів її призначили начальником юридичного відділу Трускавецької міської ради. Отже, також отримує зарплату з коштів громади Трускавця.

3. Віра Сазонова, депутат ТМР від «Самопомочі». В 2017 р. призначена на посаду директора КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр». Про «ефективність» роботи можна писати окрему статтю.

4. Тетяна Татомир, кандидат в депутати від «Самопомочі». В раду не пройшла. Працює начальником відділу культури Трускавецької міської ради. Отже, отримує зарплату з коштів громади Трускавця.

5. Тетяна Вінницька, кандидат в депутати від «Самопомочі». В раду не пройшла. Відразу після виборів 2015 р. призначена на посаду головного спеціаліста відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю ТМР. Отже, отримує зарплату з коштів громади Трускавця.

6. Ігор Шатинський, кандидат в депутати від «Самопомочі». В раду не пройшов. Призначений на посаду заступника начальника відділу освіти ТМР Ореста Лобика. Отже, отримує зарплату з коштів громади Трускавця.

7. Ростислав Монастирський, кандидат в депутати від «Самопомочі». В раду не пройшов. Працює головним спеціалістом в комунальному підприємстві «Трускавецький інформаційно-курортний центр».

8. Олена Петранич, кандидат в депутати від «Самопомочі». В раду не пройшла. Відразу після виборів 2015 р. призначена на посаду керуючої справами Трускавецької міської ради. Отже, отримує зарплату з коштів громади Трускавця.

9-11. Василь Тимчишак, Олег Карпин, Андрій Остапчук – депутати ТМР від «Самопомочі». Можливість впливати на розподіл фінансових ресурсів (міського бюджету).

12-13. Олег Габриш та Микола Онисько – члени виконкому від «Самопомочі» (можливість впливати на вирішення багатьох питань). Микола Онисько «прилаштований» заступником директора готелю «Трускавець 365». Там працює і Іван Скибак, батько Наталії Скибак з команди «Самопомочі».

14. Володимир Щигель, кандидат в депутати від «Самопомочі». В раду не пройшов. Директор СЗШ №1 м. Трускавця. Отже, отримує зарплату з коштів громади Трускавця.

Тільки декілька осіб, які йшли в раду від «Самопомочі», не отримали ключових посад. Переважно це підприємці, яким це не потрібно, бо інші «самопомочівці» при потребі завжди пролобіюють їхні питання. Мова про керівника «Міротелю» Сергія Дробчака, підприємців Юрія Яковлєва, Романа Гнатишака та Василя Дмитруша.

Проте на різні посади в органи місцевого самоврядування, які фінансуються за кошти громади Трускавця, були призначені не лише кандидати в депутати від «Самопомочі», а й ті, хто допомагав конкретно цій політичній силі у її виборчому штабі. Так що тепер громада утримує за кошти платників податків ще й заступника міського голови Олександра Ткаченка, начальника управління розвитку Наталію Скибак, спеціаліста відділу зв’язків з громадськістю Наталію Туркевич, братову Наталії Скибак Зоряну Скибак, чоловіка Тетяни Татомир Любомира Поливку (директор КП «Редакція міського радіомовлення»), головного спеціаліста управління розвитку Лесю Соляк та ще ряд «дрібніших» чиновників, які крім зарплати отримують різноманітні надбавки, премії, матеріальні допомоги.

Загальний штат працівників виконавчих органів влади у Трускавці становить біля 130 осіб і є занадто роздутий. Як бачимо, місцева «Самопоміч» зайняла теплі місця і активно освоює кошти міського бюджету за ту роботу, результатів якої громада не надто бачить.

Взагалі треба чітко розрізняти Всеукраїнське об`єднання «Самопоміч» і трускавецький місцевий осередок «Самопомочі». 90% з вище перерахованих людей до того, як асоціювати себе з «Самопоміччю», побували в кількох партіях, інколи в 5-6. Все залежало від того, як і куди дув вітер.

Не виключено, що як тільки «Самопоміч» почне втрачати рейтинг, то вони як щурі покинуть корабель (як це колись було у них із «Сильною Україною»). Найцікавіше, що це власне всі вони зараз знищують рейтинг «Самопомочі» як політичної сили.

Хочеться звернутися до вище перерахованих осіб: зупиніться! Якщо не зупинитеся самі, то хтось вас мусить зупинити! Почніть нарешті думати про громаду! І не ставте власні інтереси вище інтересів трускавецької громади. Навчіться слухати! Поважайте думку жителів! Почніть ділитися прибутками, навіть з опонентами! Пам`ятайте, що у Трускавці є люди, які голосували не за вас. З їхньою думкою теж треба рахуватися, бо вони теж жителі міста. Бо завтра програєте вибори і опозиціонери почнуть до вас відноситися так само, як ви зараз до них. Подивіться, що сталося з «козирними»! До речі, зараз можна сказати, що команда Козира була більшими патріотами міста, ніж ви. І маючи менші можливості, вони більше зробили для міста – це факт.

Більшість трускавчан до «Самопомочі» як до партії відноситься позитивно. Чого не скажеш про більшість з вас. Гроші і власний достаток не є основне. Вчіться, набуті знання вам ще знадобляться. Хоча серед вас є і помірковані та розумні люди. Шкода, що не більшість.

Окрема розмова могла б бути про Олега Карпина, який поміняв чималенько партій («Пора», «Сильна Україна»). Ніби чоловік і добре говорить, ніби і наміри має добрі, але коли заходиш в центр міста і дивишся на атракціони чи підпиляні дерева, то хочеться сказати: «Цирк поїхав, а клоуни залишилися».

Якщо хтось не згоден з вище висловленим, то хай візьме і перечитає передвиборчі обіцянки трускавецької «Самопомочі» «Трускавець 2020». Там є що почитати.

Інтереси громади міста мають бути вище власних інтересів. Трускавецька «Самопоміч» є найменш патріотична з усіх партій, що представлені в міській раді, у відношенні до жителів міста. Теперішній міський голова, напевно, найбільше приклався до того, щоб здати інтереси громади. Це відноситься до гальмування створення ГГРЕС, до лобіювання інтересів ПрАТу, до мовчазної згоди щодо закриття верхнього бювету, до «Квітки Полонини», до закупівлі віників та інших закупівель, до дуже низької самовіддачі діяльності органів місцевого самоврядування на користь інтересів громади. Громаду не обдуриш, представляючи мангали в центрі міста та ярмарки як «промоцію»! І «нічийні» магазини на вул. Шевченка, за якими стоїть депутат від «Самопомочі», теж не додають рейтингу цій політичній силі. Як і жалюгідні автобусні зупинки і багато інших речей. А ще Трускавець досі не має чітко визначених меж! Це теж на їхній совісті. І ще одне запитання до Олега Карпина – чому Трускавець досі без статусу курорту?

Прикладів можна називати ще багато. Але цю статтю варто сприймати в першу чергу як конструктивну критику. Бо є ще маленька краплинка надії – ану ж отямляться! Може міський голова після трьох років перебування на посаду перегляне своє оточення і позбудеться баласту, ледарів та шкідників. Бо, як відомо, оточення робить короля.

Віктор Пиців, фото з часів виборчої кампанії 2015 р.

P.S. Моє ставлення до «Самопомочі» абсолютно не є упередженим. Думки, висловлені вище, підтримує дуже велика кількість жителів Трускавця.

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