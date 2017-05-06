Трускавецька школа-гімназія пропонує поглиблене вивчення біології та хімії

Навчально-виховний комплекс «СШ №2-гімназія» м. Трускавця запрошує випускників 9 класів на навчання у 10 клас біолого-хімічного профілю. В класі поглиблено вивчатимуться біологія (5 уроків на тиждень) та хімія (4 уроки на тиждень). Саме знання цих предметів є надзвичайно важливим при здачі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступі до вищих навчальних закладів на спеціальності в галузі медицини, фармакології, ветеринарії, біотехнологій, хімії, психології та супутніх до них.

Замість витрачати гроші на репетиторів батьки можуть дати своїм дітям дійсно хороші знання з біології та хімії, давши їх на навчання в спеціалізований 10 клас Трускавецької школи-гімназії.

Займатися з учнями будуть спеціалісти вищої категорії: вчитель біології Пуців Михайло Васильович та вчитель хімії Паращак Наталія Миколаївна, які досягли вагомих результатів. Так, за результатами ЗНО 2016 з хімії 60% учасників від Трускавецької НВК «СЗШ №2-гімназія» набрали від 180 до 200 балів із 200 можливих, один учень отримав максимальний результат – 200 балів. А результати з біології ще більш вражаючі – 80% учасників ЗНО від школи-гімназії Трускавця набрали від 180 до 200 балів із 200 можливих. Для порівняння, цей показник серед вихованців Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого становить 14,29% (хімія) і 22,22% (біологія), а серед учнів Бориславської державної гімназії 16,67% (хімія) та 57,14% (біологія). Учні зазначених вчителів є постійними переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та хімії.

З метою підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, поглиблення співпраці викладачів університетів та педагогічних працівників в галузі науково-методичної роботи адміністрацією НВК «СЗШ№2-гімназія» м. Трускавця погоджені та влітку 2017 року будуть підписані угоди про співпрацю з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, Львівським національним університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Спеціалізований клас біолого-хімічного профілю буде єдиним таким класом на всій території Дрогобиччини. Вчитися учні будуть у відремонтованих світлих та просторих приміщеннях. Школа-гімназія забезпечує новітні та ефективні методики навчання, сучасну навчальну матеріально-технічну базу (інтерактивні дошки, електронний мікроскоп), прикладне навчальне програмне забезпечення та віртуальні лабораторії.

Наша адреса: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 19. Телефони для довідок: (03247) 5-11-84, 067-597-15-53, 093-290-45-83. Сайт: www.nvk2g.com.ua, е-mail: trnvk2g@ukr.net

Трускавецький вісник

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