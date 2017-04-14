Трускавецька влада готова запровадити бюджет участі

Бюджет участі чи партиципаторний бюджет – явище далеко не нове в світі. В Україні великі міста роками виділяють певну частину фінансів на підтримку ініціатив активних мешканців. Пиши проект, подавай його на обговорення і маєш можливість виграти та реалізувати свій задум.

Чернігів, Черкаси, Полтава, Львів, Київ, Самбір – перелік міст, де запроваджено бюджет участі, щороку збільшується. У 2017 році до цього переліку може доєднатися і Трускавець. Пілотний проект партиципаторного бюджету планують запустити в місті-курорті вже влітку цього року.

Перше засідання з обговоренням принципів запровадження партиципаторного бюджету у Трускавці та коригуванням варіанту відповідного положення пройшло 13 квітня з ініціативи голови бюджетної комісії Трускавецької міської ради, депутата ТМР від «Самопомочі» Олега Карпина. Участь в зустрічі взяли міський голова Андрій Кульчинський, заступник міського голови та депутат обласної ради Олексій Балицький, депутати міської ради Олег Карпин, Василь Тимчишак, Святослав Грабовський, Віра Сазонова, начальник відділу залучення інвестицій Оксана Барабаш, головний спеціаліст цього ж відділу у складі управління розвитку міста Леся Соляк, громадські активісти Василь Шимко, Леся Дідик, Володимир Ключак, Марія Дуб, панове Ростислав та Іван.

Зустріч тривала дві з половиною години і в цілому проходила досить конструктивно. Присутні вирішили за доцільне 400 тисяч гривень, які складатиме партиципаторний бюджет Трускавця в 2017 році, розділити на фінансування одного великого проекту (від 100 до 200 тисяч гривень) та кількох малих (від 10 до 100 тисяч гривень). Проекти просіюватимуться через кілька сит: спочатку формальну попередню перевірку здійснюватимуть працівники відділу залучення інвестицій управління розвитку міста, потім доцільність, важливість, законність та можливість реалізації проекту досліджуватимуть експерти та представники громадськості. Експертну раду своїм розпорядженням створить міський голова, хоча є й варіанти створення її рішенням виконкому чи міської ради. Експертна рада складатиметься з фахівців, які працюють в органах виконавчої влади на постійній основі і займаються питанням землеустрою, ЖКГ, архітектури, освіти, медицини та деяких інших сфер. Експертна рада складатиметься з голови, заступника, секретаря та членів ради.

Натомість громадськість буде представлена в іншому «ситі», яке слідкуватиме за тим, щоб чиновники, бува, не «зарубали» хороші проекти, авторами яких є опозиційні діячі, або ж не відмовили безпідставно тим людям, які підготували важливі проекти, але допустилися певних помилок в їх написанні.

Було обговорено процедуру запровадження цього нововведення. Так, 28 квітня питання запровадження партиципаторного бюджету розглядатиме сесія міської ради. Паралельно триватиме робота над інформуванням мешканців, прописуванням чітких правил, створенням логотипу проекту, підготовкою друкованої продукції тощо. Попередньо погоджено, що прийом заявок від авторів розпочнеться орієнтовно в червні-липні. Всі проекти будуть публікуватися на офіційному сайті міської ради, там буде і вся необхідна інформація щодо партиципаторного бюджету. А от голосування за проекти проходитиме на іншому сайті, щоб унеможливити будь-які фальсифікації адміністраторів сайту міськради.

Завжди важко починати щось нове, тож не виключено, що в першому році існування партиципаторного бюджету у Трускавці можуть виникнути якісь труднощі, непередбачені перешкоди тощо. Щоб їх мінімізувати, учасники зустрічі по пунктах обговорили проект положення, підготовлений Олегом Карпином на основі аналогічних положень, які успішно діють в інших містах.

Наступну зустріч ініціативна група із запровадження у Трускавці партиципаторного бюджету проведе 24 квітня о 17.00. В соціальній мережі Фейсбук створена група «Бюджет громадських ініціатив, м. Трускавець», учасником якої може стати та свої пропозиції чи зауваження подати будь-який активний трускавчанин.

Якщо 28 квітня Трускавецька міська рада підтримає рішення про виділення 400 тисяч гривень на реалізацію проектів бюджету участі, то ще до кінця року трускавчани зможуть відчути себе безпосередньою владою міста, а не лише тими, хто делегує повноваження представникам політичних партій. І якщо в 2017 році у мікрорайонах Трускавця будуть реалізовані цікаві та сміливі ідеї, то завдячувати цьому треба буде і ініціативним та креативним трускавчанам, і владі Трускавця на чолі з міським головою Андрієм Кульчинським. Нагадаємо, що в часи Р. Козира, коли партиципаторні бюджети активно запроваджувалися в Україні, у Трускавці цю тему ніхто й не обговорював. За 2011-2015 роки у місті було виконано робіт менше, ніж в одному тільки 2016 році. А тепер до розподілу коштів, яке заробляє місто, долучають безпосередньо і громаду, щоб не тільки депутати «тягнули ковдру на себе».

Облаштовані дитячі та спортивні майданчики, зручні лавочки біля будинків, затишні сквери, креативне оформлення класних кімнат у школах чи груп в дитячих садочках – ці та інші проекти можуть бути фінансовані з бюджету участі.

Але гроші – це не єдиний позитив проекту. Бюджет участі стимулює підвищення активності громадян, заохочує брати відповідальність за свій дім, свій двір, свою вулицю, своє місто. Трускавець поволі відходить від голого популізму 2011-2015 років. Закінчилася епоха безглуздої балаканини, прийшла пора дій. Хто хоче реалізувати себе, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причин.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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