Трускавецька «Зоря» зробить висновки хто справжній друг, а хто ситуативний

6 травня на центральному стадіоні Трускавця відбулося відкриття футбольного турніру. Традиційно участь у його відкритті взяли 92-річний футболіст давньої трускавецької «Зорі» Мирон Крамар, голова федерації футболу Дрогобиччини Василь Кобільник, голова ТМО партії «Батьківщина» Руслан Крамар.

У двобої зійшлися дві команди – ФК «Зоря-Трускавець» та ФК «Каменяр» (с. Нагуєвичі). Трускавецька команда здобула перемогу з рахунком 3:1 (молодіжна команда зіграла внічию 1:1). Голи у ворота «Каменяра» забили Антон Притула, Андрій Федитник та Юрій Кулик, а в молодіжному складі відзначився Андрій Сокіл.

«Це був справжній футбол. Емоції вболівальників, багато гольових моментів. Під тривалі оплески вболівальників трускавецькі футболісти залишали футбольне поле», – поділився враженнями президент ФК «Зоря-Трускавець» Михайло Данилишин. Він подякував за підтримку команди генеральному директорові Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Левові Грицакові, керівникові Міжнародної клініки відновного лікування, професорові Володимирові Козявкіну і всім меценатам, які долучаються до підтримки рідної команди. Особлива подяка пролунала в адрес незрадливим і вірним друзям «Зорі» – міському осередку партії «Батьківщина» та її очільнику Русланові Крамарові.

На жаль, влада Трускавця цьогоріч повністю припинила підтримувати ФК «Зоря-Трускавець». Кошти виділені лише для ФК «Вікторія». Таке багате місто як Трускавець, котре могло собі дозволити викинути гроші на вітер, профінансувавши ралі в центрі курорту, вирішило зекономити на місцевих футболістах, які, між іншим, є виборцями та потенційними виборцями.

Однозначно, що кошти на підтримку трускавецького футболу повинні були бути надані і для ФК «Вікторія», і для ФК «Зоря-Трускавець». Інвестувати потрібно у своїх, а не в заїжджих гонщиків. Проте владні мужі міста-курорту в особі міського голови вирішили інакше, і «Зоря» фінансування не отримала. Втім, цю неприємність «Зоря» переживе, і зробить відповідні висновки хто справжній друг, а хто ситуативний.

А в середу, 9 травня, трускавецька «Зоря» позмагається у півфіналі кубку Дрогобицького району з командою “Арсенал” (Лішня). Матч відбудеться о 17.00 на стадіоні села Доброгостів.

Вл. інф.

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