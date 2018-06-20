Трускавецькі депутати не дуже задоволені роботою окремих посадовців виконавчої гілки влади

Під час позачергової сесії Трускавецької міської ради, яка проходила 19 червня, було піднято питання відсутності належного інформування представників депутатського корпусу про важливі для міста події. Мова зокрема про Форум місцевого розвитку, який цього тижня пройде у Трускавці. Окремі депутати довідалися про цей захід тільки після публікації новини на «Трускавецькому віснику», а представники виконавчої гілки влади палець об палець не вдарили, щоб зарезервувати місця на участь в форумі для представників депутатського корпусу.

Озвучував проблему депутат Анатолій Стародуб (фракція БПП «Солідарність»), який висловив здивування тим фактом, що під час дискусійної панелі про відпочинок та туризм у Карпатському Єврорегіоні не передбачено можливості виступу трускавецьких депутатів та презентації трускавецьких оздоровниць. Анатолій Георгійович зазначив, що депутати, котрі представляють ті чи інші санаторно-курортні заклади міста (Анатолій Стародуб – «Кристал», Андрій Остапчук – «Шахтар», Руслан Пристай – «Карпати», Юрій Яворський – «Кришталевий палац» тощо) могли б розповісти багато хорошого про Трускавець. Вину за таке упущення як відсутність трускавецького представництва з середовища депутатського корпусу на вищезазначеному форумі Анатолій Стародуб не покладає на нікого, хоча під час його виступу і був натяк на так зване «управління розвитку міста».

Нагадаємо, що Форум місцевого розвитку проходитиме у Трускавці за участі урядовців високого рангу, певний час навіть йшла мова про участь в його роботі Президента України. Депутати могли б зареєструватися для участі, оплативши 7 тис. грн. за 1 особу, проте навіщо даремно витрачати гроші, якщо захід проходить у Трускавці, і все одно певна кількість представників влади в ньому візьме участь. Депутатів цікавить передусім ефективність такої участі, адже зрозуміло, що якщо на форум прибудуть поважні представники оздоровниць, депутати органу місцевого самоврядування, то це для міста принесе більшу користь, ніж присутність на заході якихось клерків з мерії, єдиною метою яких буде селфі з відомими людьми.

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