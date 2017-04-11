Трускавецькі депутати вносять свою лепту у справу перемоги над ворогом

Як інформує в мережі Фейсбук учасник АТО з Трускавця Василь Шимко, кілька депутатів Трускавецької міської ради долучилося до справи наближення нашої перемоги в московсько-українській війні. Так, зокрема, для потреб учасників війни на Сході України депутат ТМР Михайло Малащак дав 500 гривень, а депутат Микола Сеньків – 400 гривень. Депутат Андрій Остапчук допоміг, надавши для потреб хлопців дизпаливо, а міська лікарня (керівник – депутат ТМР Ігор Стасик) допомогла ліками. Дизпаливо та 1000 гривень допомоги дав депутат Юрій Наконечний, депутат Анатолій Стародуб та трускавчанин Олег Дикало також допомогли дизпаливом. Депутат-АТОвець Василь Тимчишак на потреби АТО пожертвував 800 гривень.

Трускавчанин М. Полюганич дав на потреби наших захисників 1 тисячу гривень, по стільки ж дали заступник міського голови Трускавця Олександр Ткаченко та депутат Тарас Матолич. Гроші передано в Клініку стоматології Тараса Лужецького у Трускавці, яка в місті-курорті виконує роль координатора волонтерів з самого початку московсько-української війни. По 25 доларів в Клініку стоматології передали члени трускавецького виконкому Микола Онисько та Олег Габриш. Є й інші жертовні трускавчани, котрі долучаються до справи допомоги воїнам на передовій.

Інформацію про передані кошти воїн АТО Василь Шимко оприлюднив у записах в мережі Фейсбук від 4, 5 та 6 квітня.

Трускавецький вісник

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