Трускавецькі діти побували на пасіці у Стебнику

Поближче до природи – такого девізу дотримуються в НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця Не встигли забутися яскраві враження від «Золотої осені-2018», котра проходила 21 вересня, аж ось – нова зустріч з природою. Цього разу – з працелюбними комахами бджолами.

Минулого тижня при хорошій погоді учні 2-А класу НВК «СЗШ №2-гімназія» спільно зі своїм класним керівником Лесею Кулигіною побували на екскурсії у сусідньому місті Стебник на «Петровій пасіці». Про це інформує офіційний сайт школи-гімназії. Діти ознайомились із життям бджіл, подивились на різноманітні за формою та розміром вулики, послухали розповідь бджоляра про невтомну працю комах-трудівниць, дізналися цікаві факти про життя бджолиної громади. Крім того, дітки самостійно виготовляли лікувальні воскові свічечки, які, за словами пасічника, допомагають боротися із сезонними застудними захворюваннями. А ще поласували смачними свіжоспеченими млинцями з пахучим медом.

Та на цьому зустрічі з природою для учнів 2 класу не завершилися. 16 жовтня вони здійснили пішу мандрівку на трускавецьке озеро, щоб наживо побачити лебедів. Частими гостями є учні трускавецьких шкіл і в міні-зоопарку на території ландшафтного парку «Підгір`я» готельно-курортного комплексу «Карпати», вхід до якого є безкоштовним.

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