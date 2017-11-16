Трускавецькі діти відвідають страусину ферму та святині Самбора

By  | 16.11.2017 | Filed under: Новини

Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради (начальник Роман Коваль) організовує для дітей пільгових категорій Трускавця поїздку до Самбора. У програмі поїздки, яка відбуватиметься в суботу, 18 листопада, передбачені відвідання церкви, де знаходяться мощі св. Валентина, та інших визначних місць Самбора. Діти побувають на концерті в Самбірському Будинку органної та камерної музики (колишній костел бернардинів). Окрім цього програма екскурсії передбачає відвідини страусиної ферми в Самбірському районі.

Такі заходи для дітей пільгових категорій є періодичними. Цього року соціальними службами Трускавця (відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді) було організовано чимало цікавих атракцій для дітей, починаючи від організації відпочинку в таборах України і закінчуючи поїздками на вистави до театру в Дрогобичі та Львові, організацією переглядів вистав у місцевому дельфінарії тощо.

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