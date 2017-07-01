Трускавецькі пластуни таборували в Ямельниці

Незабутнім стане літо 2017 року для членів скаутської організації «Пласт» станиці Трускавець. А конкретніше липень, а ще конкретніше – тиждень у липні, під час якого вони здійснили таборування, яке юнакам та юнкам принесло нові враження, новий досвід, нові відкриття. Пластовий мандрівний табір пройшов за сприяння Трускавецької міської ради, зокрема відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР, яким було профінансовано харчування наших трускавецьких діточок.

На Івана Купала (Різдво Івана Хрестителя) трускавчани вирушили в мандрівку. Піднявшись на Тихий Діл, а далі хребтом пройшовши на Цюхів Верх, пластуни побачили неймовірні краєвиди. Їхнім очам відкривалися і Трускавець, і Борислав, і Східниця, і Урич, і Орів, а згодом і Ямельниця, де вони провели кілька днів.

В неділю, 9 липня, пластуни взяли участь у Божественній Літургії святого Йоана Золотоустого в ямельницькій церкві святого апостола Івана Богослова та мали можливість поспілкуватися з пластунами зі Львова, які теж таборували в цьому мальовничому селі на Сколівщині. Село Ямельниця стає щораз популярнішим серед туристів завдяки своїм скелям, яких по кількості є значно більше, ніж в сусідньому Уричі (фортеця Тустань). Скелі в Ямельниці ще занадто мало вивчені, а часто зовсім недосліджені, інколи добиратися до них досить складно, але все це в сукупності і створює атракцію – побувати там, де інші не бували, побачити те, що дає яскраві враження, надихатися надзвичайно чистим повітрям, напитися джерельної води, торкнутися землі, котра дає силу, наснагу, енергію, відчути себе Людиною і зрозуміти велич Бога-Творця.

- Цього року ми вирішили не йти в далекі походи, а побачити те, що є близько, але ще для нас було незвіданим, – пояснює ініціативу відвідати Ямельницю пластунським табором Оксана Мотика, одна з двох старших провідниць у таборі трускавецьких пластунів. І пластуни не пошкодували, що відвідали цей мальовничий край. Адже крім прекрасних гірських краєвидів вони мали можливість доторкнутися до грізних таємничих скал, побувати у печері, в якій, можливо, знаходили свій сховок дикі звірі або й давні люди, побачити світ з висоти пташиного гнізда. Так-так, на одному з каменів, на якому побували пластуни (Кикошів), знаходиться орлине гніздо. Тут юнаки та юнки з Трускавця також почули бувальщину про місцевого хлопця-повстанця, який щоб не датися в руки ворогам живим, стрибнув з високої скелі і розбився. А зовсім неподалік, в урочищі нижче гори Кобура, розміщувалася єдина в окупованій совітами Україні підпільна радіостанція УПА «Вільна Україна» (кодова назва «Афродіта»). Побували пластуни і на скелях в Бичкові, а саме на Шиятому.

Не завжди погода була милостивою до пластунів, були і громовиці, і сильні зливи. Але такі умови лише гартували дух юних патріотів, навчали виживанню в складних польових умовах. Як зазначає мама однієї з учасниць табору Леся Громова, «це дуже хороша школа для дітей, Сашка дуже задоволена і навіть вдома сама зварила обід». Звісно, не обійшлося і без веселих пригод, про які діти потім розповідали вдома батькам при вечірньому столі.

Діти відвідали могилу на горі Бренів між Ямельницею та Оровом, після чого зійшли на Орів. Передостаннім пунктом семиденної мандрівки трускавецьких пластунів стало село Зимівки. Нагадаємо, що згідно запланованої адміністративно-територіальної реформи, і Орів, і Зимівки стануть складовою великого Трускавця, тобто об’єднаної територіальної громади з центром у Трускавці.

Володимир Ключак, фото з мережі Фейсбук

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