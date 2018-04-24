Трускавецькі пластуни взяли участь у відзначенні Дня Пластуна

21-22 квітня двадцять пластунів зі станиці Трускавець приєднались до двохтисячної Пластової спільноти, яка зібралася у Львові на святкуванні традиційного Дня Пластуна. Про це інформує відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради, який забезпечив перевезення трускавецьких пластунів.

Цьогоріч темою фестивалю була морська тематика «Як назвеш, так і попливеш». Причина такої тематики проста – 29 квітня цього року виповниться 100 років з моменту першого підняття прапора української держави на кораблях у Чорному морі.

Пластуни позмагались у таких конкурсах, як театральний, фотоконкурс, конкурс акустичної пісні, інтелектуальний змаг, Містер і Міс Дня Пластуна, танцювальний конкурс, конкурс відеопрезентацій, конкурс інсталяцій, Стенд-ап конкурс, Інстаконкурс, Game-room, літературний конкурс, конкурс винаходів.

А в конкурсі пластового шведінгу, суть якого полягає в тому, щоб зняти власну версію відомого фільму, пластуни станиці Трускавець здобули перемогу в номінації Soundtrack за власне озвучення стрічки «Король Лев». Це завдання пластуни зробили повністю самостійно. Переглянути версію “Короля Лева” від трускавецьких пластунів та фото з конкурсу можна в Інстаграмі на сторінці stanytsyatruskavets.

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