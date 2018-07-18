Трускавецькі рятувальники отримали нове пожежно-рятувальне обладнання

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, нещодавно трускавецькі рятувальники отримали нове обладнання, закуплене згідно міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Зокрема було закуплено захисні костюми, рукавиці, чоботи, сигнальні пристрої, кисневі балони, мотузки, пожежні рукави та інше.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський завітав до пожежно-рятувального підрозділу та ознайомився із новим обладнанням. Мер відзначив високий професіоналізм трускавецьких рятувальників та запевнив, що місто зацікавлене в тому, аби вогнеборці були забезпечені відповідними засобами для якісної роботи.

Зазначимо, що Програма затверджується Рішенням Трускавецької міської ради й фінансується з міського бюджету. Сума виділених коштів у 2018 році в II кварталі складає 350 тисяч гривень.

Самі рятувальники задоволені та вдячні за придбану амуніцію, яка дозволить покращити безпеку бійців при виконанні небезпечних завдань під час гасіння пожеж, а також рятуванні людей.

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