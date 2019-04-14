Трускавецькі школярі максимально охоплені позашкільною освітою

Показник охопленості позашкільною освітою в місті-курорті – один з найкращих по Україні. З двох тисяч дітей шкільного віку, майже півтисячі навчаються в школі мистецтв. Майже 40% трускавецьких школярів відвідують ДЮСК “Спортовець”.

Про це на понеділковій нараді заявив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Трускавецькі школярі можуть без проблем знайти собі цікаві спортивні, музичні чи мистецькі заняття. Мова йде, в першу чергу, про Трускавецьку школу мистецтв, яку на сьогоднішній день відвідує майже півтисячі трускавецьких школярів і кількість її вихованців невпинно зростає. Великим охопленням школярів може хвалитись трускавецький ДЮСК “Спортовець”, кількість вихованців якого сягає 40% дітей шкільного віку. Також це Будинок учнівської творчості, де трускавецькі учні з задоволенням можуть обрати для себе гурток, відповідно до своїх інтересів та вподобань.

“Такого охоплення дітей позашкільною освітою немає ніде по Україні. Ми тут – серед лідерів. І це зайвий раз свідчить про те, що ми працюємо в правильному напрямку, коли підтримуємо заклади позашкільної освіти та сприяємо розвитку наших дітей” – наголосив Андрій Кульчинський.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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