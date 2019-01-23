Трускавецькі школярі посіли призові місця на олімпіадах з правознавства та біології

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, у суботу, 26 січня, трускавецькі школярі брали участь у ІІІ обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади. Олімпіада проходила на базі юридичного та біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Третє місце з правознавства отримала Вікторія Яремчук, учениця 10 класу СЗШ№3. Алла Кузько, учениця 8 класу НВК «СЗШ №2-гімназія» виборола ІІІ місце з біології. Виховали призерів вчителі Василь Гаврилик та Михайло Пуців.
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