Трускавецькі школярі спробували себе в ролі суддів

Минулого тижня в ЗСШ №3 м. Трускавця пройшов «Урок справедливості». Провела його для учнів 4-А класу суддя-спікер Трускавецького міського суду Львівської області Тетяна Василюк.

Учні переглянули новий мультфільм про суд «Слон проти Жирафи», після чого спробували себе у ролі справжніх суддів, намагаючись вирішити спір. Кожен з них мав змогу оцінити правомірність дій позивача та відповідача, прийняти обґрунтоване рішення на користь однієї зі сторін. Кожний висловився та аргументував свою думку з цього приводу. Діти мали змогу усвідомити та зрозуміти, що таке справедливість у судовому процесі та як реалізується принцип рівності та змагальності сторін. Урок пройшов весело, пізнавально та цікаво!

Зустріч проходила невимушено та в дружній атмосфері. Діти залишились сповненими приємних вражень від проведеного заходу. На згадку про участь в акції діти отримали наліпки членів «Клубу «Справедливці» та диплом учасника Всеукраїнської акції «Урок справедливості».

Вищевказаний захід проводиться з ініціативи Асоціації розвитку суддівського самоврядування України за підтримки Ради суддів України в рамках реалізації грантового проекту «Підвищення обізнаності дітей з діяльністю судів» USAID «Нове правосуддя» (USAID Ukraine – USAID Україна). Проведення таких заходів сприяє підвищенню загального рівня правової культури та вдосконаленню системи правової освіти школярів, формуванню довіри та поваги до судової влади.

Трускавецький міський суд Львівської області планує організацію схожих заходів на регулярній основі та запрошує до співпраці і комунікації навчальні заклади міста. Для організації проведення заходу потрібно звертатися до прес-секретаря суду Ірини Лесович за телефоном 6-65-08.

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