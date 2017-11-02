Трускавецькі «спортовці» взяли участь у турнірі з плавання в Дрогобичі

By  | 07.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 3-4 листопада у Дрогобичі відбувся юнацький турнір з плавання «Осінь Прикарпаття», присвячений 70-річчю заснування Дрогобицької ДЮСШ. У змаганнях брали участь команди учнів 2004-2005 р.н. з м. Києва, Червонограда, Стрия, Дрогобича та Трускавця (ДЮСК «Спортовець»). Переможцями та призерами юнацького турніру стали вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець»: Кулинич Микола – 50 н/с, 100 к/пл – І; Фендик Володимир – 50 бат, 50 в/с – І; Вітєбський Артур – 50 в/с, 50 н/с – ІІІ; Ліхтаревський Владислав – 50 бр. – ІІІ; Міцьо Наталя 50 бат- І, 50 в/с- ІІІ; Пахолок Олена -50 бат – ІІ, 50 н/с – ІІІ; Манюк Олена -200 к/пл. – І, 100 н/с – ІІІ; Ящишин Ангеліна – 100 бат – ІІ, 200 к/пл. – ІІІ.

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