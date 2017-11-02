Трускавецькі «спортовці» взяли участь у турнірі з плавання в Дрогобичі

Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – постачальника металевих та гумових деталей найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Контролер якості “DTR VMS POLAND” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Виробництво металево-гумових деталів до автомобіля) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості готового виробу відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, [...]

Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]