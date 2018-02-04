Трускавецькі спортсмени – переможці обласних змагань з плавання

3 лютого у Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбулись обласні змагання з плавання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (юн. 2006 р.н. дів. 2007 р.н.).
Загальне керівництво змаганнями здійснювало Львівське обласне відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України ( начальник відділення Анатолій Ігнатович) та відділ освіти Трускавецької міської ради ( завідувач Орест Лобик). Обслуговувала змагання суддівська бригада з числа тренерів ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ».
Змагання носили особисто-командний характер і проводились з метою пропаганди та популяризація спортивного плавання, підвищення рівня спортивної майстерності юних плавців, підведення підсумків роботи серед спортивних шкіл Львівщини.
У командному заліку, який визначався за сумою очок, набраних спортсменами в особистій першості та естафетному плаванні, перемогу вибороли юні трускавчани:
1 ДЮСК «Спортовець» (м. Трускавець) – 349,
2 Аквапарк “Пляж” (м. Львів) – 294,
3 ДЮСШ 9 (м. Львів) – 243,
4 ДЮСШ «Соколяни» (м. Сокаль) – 164,
5 Миколаївська РДЮСШ (м. Миколаїв) – 109,
6 СК “Водан” (м. Львів) – 104,
7 ДЮСШ ім. І Боберського (м. Дрогобич) – 95.
В особистому заліку призерами обласних змагання з плавання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини стали вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець»:
- 50 м – Батерфляй – дівчата: 1- Лялюк Ліля, 2- Білан Божена, 3- Олексин Катерина
- 50 м – Батерфляй – юнаки: 1- Фендик Володимир, 3- Вітєбський Артур
- 100 м – Брас – юнаки: 3 – Ліхтаревський Владислав
- 50 м – Вільний стиль – юнаки: 1- Вітєбський Артур
- 4х50 м естафета – в/с – дівчата: 1- ДЮСК “Спортовець”
- 4х50 м естафета – в/с – юнаки: 3- ДЮСК “Спортовець”
- 100 м – Батерфляй – дівчата: 1- Лялюк Ліля, 2- Білан Божена, 3- Олексин Катерина
- 100 м – Батерфляй – юнаки: 2- Фендик Володимир
- 50 м – Брас – дівчата: 2- Коблик Вероніка, 3- Жгута Олександра
- 50 м – Брас – юнаки: 2- Гладкий Олег, 3- Ліхтаревський Владислав
- 100 м – Вільний стиль – дівчата: 3 – Коблик Вероніка
- 4х50 м – комбінована естафета – дівчата: 1- ДЮСК “Спортовець”
- 4х50 м – комбінована естафета – юнаки: 2 – ДЮСК “Спортовець”
Підготували призерів обласних змагань тренери відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» Андрій Жгута, Олег Кірчей та Богдан Смеречинський.
Любомир Мацькович, директор ДЮСК «Спортовець»
Останні коментарі