Трускавецькі вандали-рецидивісти ускладнюють життя оновленій електричці

Через дії вандалів відставлять на позаплановий ремонт два вагони капітально відремонтованого електропоїзда. Про це повідомила прес-служба Львівської залізниці.

7 серпня вночі, на вокзалі Трускавця невідомі особи розмалювали аерозольними фарбами два вагони електропоїзда ЕР2Т №7250. На місце події прибув наряд поліції. Триває розслідування. Залізничники припускають, що до регулярного псування майна залізниці тут вдається організована група зловмисників.

Вандали завдали шкоди електропоїзду, що на початку липня цього року повернувся з капітального ремонту на ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод”. На його відновлення та модернізацію залізниця витратила понад 40 мільйонів гривень. Тепер залізничникам доведеться відставляти пошкоджені хуліганами вагони на позаплановий ремонт, що зменшить їхню кількість у регулярному русі. Крім того, фахівці магістралі зауважують, що відновити естетичний стан пошкодженого рухомого складу до рівня заводського ремонту вже не вдасться.

Нагадаємо, що в лютому і у червні невідомі вже розмальовували електричку в Трускавці. Додамо, що у травні на цьому напрямку бракувало вагонів, що спонукало пасажирів перекрити залізницю.

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