Трускавецькі вандали-рецидивісти ускладнюють життя оновленій електричці

By  | 07.08.2018 | Filed under: Новини

Через дії вандалів відставлять на позаплановий ремонт два вагони капітально відремонтованого електропоїзда. Про це повідомила прес-служба Львівської залізниці.

7 серпня вночі, на вокзалі Трускавця невідомі особи розмалювали аерозольними фарбами два вагони електропоїзда ЕР2Т №7250. На місце події прибув наряд поліції. Триває розслідування. Залізничники припускають, що до регулярного псування майна залізниці тут вдається організована група зловмисників.

Вандали завдали шкоди електропоїзду, що на початку липня цього року повернувся з капітального ремонту на ПрАТ “Київський електровагоноремонтний завод”. На його відновлення та модернізацію залізниця витратила понад 40 мільйонів гривень. Тепер залізничникам доведеться відставляти пошкоджені хуліганами вагони на позаплановий ремонт, що зменшить їхню кількість у регулярному русі. Крім того, фахівці магістралі зауважують, що відновити естетичний стан пошкодженого рухомого складу до рівня заводського ремонту вже не вдасться.

Нагадаємо, що в лютому і у червні невідомі вже розмальовували електричку в Трускавці. Додамо, що у травні на цьому напрямку бракувало  вагонів, що спонукало пасажирів перекрити залізницю.

Варіанти

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • АТБ запрошує на роботу
    06.08.2018 | 11:01

    Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеЗапрошуємо на роботу електрика (0)Запрошуємо на зустріч [...]

  • Запрошуємо на роботу електрика
    01.08.2018 | 13:12

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу електрика. Тел для довідок (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеАТБ запрошує на роботу (0)Запрошуємо на зустріч “Медіація як спосіб вирішення конфліктів” (0)Потрібен масажист (0)Трускавець запрошує на День молоді (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви