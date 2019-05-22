Трускавецькі «Золоті діти» представляють Україну на міжнародному фестивалі в Грузії

Хореографічний ансамбль Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького «Золоті діти» (керівники Олександр та Ніна Мойсеєнки) представлятиме нашу державу на міжнародному фестивалі «Золотий дельфін» в Грузії (м. Батумі). Це далеко не перший раз, коли талановиті трускавецькі діти показують свої вміння на престижних міжнародних конкурсах та змаганнях.

Зовсім нещодавно (12 травня) Трускавецька школа мистецтв (струнний оркестр та баянно-акордеонне тріо) була представлена на фестивалі «Сакура Денс» в столиці Закарпаття місті Ужгороді, а два дні перед тим камерний хор «Cantus» ТДШМ виборов диплом першого ступеня на міжнародному конкурсі «Творимо, співаємо, радіємо!».

А минулої суботи, 18 травня, вихованці школи мистецтв порадували своєю творчістю трускавчан та гостей міста – на центральній сцені курорту.

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