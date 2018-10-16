Трускавецьку школу перетворять у «Регіональний центру сприяння здорового способу життя» за понад 35 млн грн

Відділ освіти Трускавецької міської ради за результатами відкритих торгів 13 жовтня уклав угоду на роботи зі створення «Регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК «СЗШ №2-гімназія» з ТОВ «Західатомбудсервіс» за 35,4 млн грн. Про це повідомляється на сайті електронних закупівель Prozorro.

Проект створення Регіонального центру фінансується з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. По суті, створення «Регіонального центру сприяння здорового способу життя» – це реконструкція та термомодернізація (утеплення) приміщення існуючої школи.

В анотації проекту зазначено, що соціальний аспект реалізації проекту полягає в тому, що завдяки реконструкції будівлі НВК «будуть створені належні комфортні умови перебування дітей, підвищиться рівень теплового комфорту в приміщеннях навчального закладу. Це в свою чергу позитивно вплине на здоров’я дітей та довіру мешканців міста до влади».

Крім того, реконструкція передбачає створення шатрового даху з мансардними приміщеннями, які необхідні для функціонування даного Регіонального центру. Де мали б проводити «різноманітні акцій для дітей та молоді з метою пропаганди здорового способу життя».

Участь в торгах взяли чотири фірми включно з переможцем. Першопочаткові пропозиції підприємств знизились від 35,15-36,29 млн грн до 34,09-35,4 млн грн.

Найбільш економічно вигідною була пропозиція київського ТОВ «Будіком-плюс», яке пропонувало виконати роботи на майже 1,2 млн грн дешевше, ніж переможець. Проте його пропозицію відхили через невідповідність тендерній документації – фірма не надала інформацію про субпідрядників у календарному графіку робіт, а також у неї відсутні дозволи на певні види монтажних робіт. Інші учасники, які пропонували дешевшу ціну, також не надали всіх документів, що вимагали в тендерній документації.

Відтак, переможцем торгів була визнана найдорожча пропозиція від «Західатомбудсервіс». З суми контракту фірма отримає 2,5 млн грн прибутку, а на зарплати працівникам витратить 5,9 млн грн.

Основні роботи будуть виконані у 2019 році, на них передбачено 30,4 млн грн фінансування. До кінця 2018 року буде освоєно 5 млн грн. Фірма реконструює дах, перекриття, замінить вікна, реконструює опалення, проведе утеплення та термоізоляцію фасаду, облаштує пандуси тощо.

ТОВ «Західатомбудсервіс» працює на ринку з 2009 року. Власниками підприємства є львів’яни Руслан Захарчук та Олексій Пасєка. Вони також є основними бенефіціарними власниками проектної організації ПАТ «Львiвм’ясомолпроект».

З початку року, за даними Prozorro, підприємство отримало 13 державних підрядів на загальну суму 46,31 млн грн, враховуючи дану закупівлю. Всі у Львівській області.

Наші Гроші. Львів

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