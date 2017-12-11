«Трускавецькурорт» оштрафували на 68 тис. грн. за зловживання монопольним становищем

By  | 11.12.2017 | Filed under: Новини

Адміністративна колегія Львівського територіального відділення антимонопольного комітету України оштрафувала Приватне акціонерне товариство «» на 68 тис. грн. за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забезпечення гідромінеральною сировиною Трускавецького родовища в бюветах №1,2. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Львівського ТВ АМКУ.

Нагадаємо, що звернення до Львівського ТВ АМКУ у зв’язку зі зловживанням ПрАТ «Трускавецькурорт» своїм монопольним становищем було подано на початку листопада 2017 р. Тоді на ім`я голови Львівського обласного територіального відділення АМКУ Ростислава Лещишина надійшло звернення від окремих суб’єктів господарювання про те, що з 1 грудня 2017 року змінюється порядок обліку споживання громадянами мінеральних вод в бюветах ПрАТ «Трускавецькурорт», причому вхід в бювет буде проводитись по спеціальних картках, а ціна одного відвідування становитиме 3 грн, 50 коп. з ПДВ. Інформація про те, що ПрАТ «Трускавецькурорт» може відповісти за використання свого монопольного становища в цілях наживи подавалася «Трускавецьким вісником» 7 листопада (http://protruskavets.org.ua/zhadibnist-frajera-pohubyla/).

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