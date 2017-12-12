«Трускавецькурорт» оштрафували на 68 тис. грн. за зловживання монопольним становищем

Адміністративна колегія Львівського територіального відділення антимонопольного комітету України оштрафувала Приватне акціонерне товариство «Трускавецькурорт» на 68 тис. грн. за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забезпечення гідромінеральною сировиною Трускавецького родовища в бюветах №1,2. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Львівського ТВ АМКУ.

Нагадаємо, що звернення до Львівського ТВ АМКУ у зв’язку зі зловживанням ПрАТ «Трускавецькурорт» своїм монопольним становищем було подано на початку листопада 2017 р. Тоді на ім`я голови Львівського обласного територіального відділення АМКУ Ростислава Лещишина надійшло звернення від окремих суб’єктів господарювання про те, що з 1 грудня 2017 року змінюється порядок обліку споживання громадянами мінеральних вод в бюветах ПрАТ «Трускавецькурорт», причому вхід в бювет буде проводитись по спеціальних картках, а ціна одного відвідування становитиме 3 грн, 50 коп. з ПДВ. Інформація про те, що ПрАТ «Трускавецькурорт» може відповісти за використання свого монопольного становища в цілях наживи подавалася «Трускавецьким вісником» 7 листопада (http://protruskavets.org.ua/zhadibnist-frajera-pohubyla/).

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