«Трускавецькурорт» розставив крапки над «і»

16 січня в приміщенні дирекції ПрАТ «Трускавецькурорт» пройшла прес-конференція. Формальна причина – розповісти про створення нового підприємства ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», засновником якого є Товариство, та представити його очільника, довголітнього керівника ГГРЕСу Андрія Михайловича Тарнавського. Проте прес-конференція вийшла за межі цих двох формальних питань, а розмова очільника ПрАТу Андріана Драновського та керівника «Трускавецьких лікувальних вод» Андрія Тарнавського з журналістами вийшла щирою та невимушеною, а головне – змістовною. На нашу думку, були розставлені крапки над «і» в багатьох важливих для функціонування курорту питаннях.

В зустрічі взяли участь представники таких трускавецьких медіа: «Трускавецький вісник», «Трускавець-Онлайн», «Джерела Трускавця», трускавецьке міське проводове радіо, «Франкова криниця Підгір`я», «Трускавецькурорт». Після вступного слова Андріана Драновського, котрий фактично повторив те, що напередодні ПрАТ «Трускавецькурорт» оприлюднив у своєму прес-релізі, журналісти задавали запитання і отримували на них відповіді. Перше з них від автора цих рядків стосувалося ліцензії на видобуток мінеральних вод.

- Жодного дня не було перерви відносно того, що Ви називаєте ліцензією, а це називається спеціальним дозволом на користування надрами, – каже Андрій Тарнавський. – Зараз правом на користуванням надрами володіє ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Це фактично була процедура переоформлення. Законодавство України дозволяє це робити, тому й пішли на цей крок без жодних ризиків. Всі документи, які потрібні для користування надрами, в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» є.

На запитання про розширення функцій ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» порівняно з функціями філії ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт» Андрій Тарнавський відповів, що вистачає і тих функцій, якими займалася ГГРЕС. Бо, по суті, не створено якусь абсолютну нову структуру, ГГРЕС і далі займається тим, чим займалася до цього часу. Хоча штат дещо зріс – з 69 осіб до 80.

Андріан Драновський та Андрій Тарнавський розставили крапки над «і» також відносно інших питань:

- по спільному з міською радою підприємству щодо видобутку та продажі трускавецьких мінеральних вод наголошено, що є рішення ТМР № 697 від 9 листопада 2017 р., так що зайві коментарі недоцільні,

- верхній бювет не переходить в підпорядкування ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», а залишається на балансі ПрАТ «Трускавецькурорт»,

- жодних порушень користування надрами немає, про що свідчить акт державної перевірки (перевіряла Державна служба геології та надр України в грудні 2018 р.),

- зараз проходить процес перепідписання договорів з суб’єктами господарювання, вже підписано 20 договорів з контрагентами, планується в найближчому часі підписати ще 15 угод, а оптимальним було б підписання угод з 84 суб`єктами господарювання – тоді б питання впровадження плати за вхід на бювет не стояло,

- відпуск мінеральних вод буде відбуватися так само, як і раніше,

- в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» є конкуренти, котрі реалізують відпочивальнику не справжню трускавецьку «Нафтусю», а недосліджені води типу «Нафтуся», і про це в свій час буде сказано детальніше, а відповідні списки оприлюдняться.

Останнє питання, яке задали журналісти Андріанові Драновському та Андрієві Тарнавському, стосувалося будівництва ПП «Квітка Полонини» на межі першої санітарної зони. Чи реагують в ПрАТ та ГГРЕСі на це будівництво і як саме? Чи не зашкодить зведення багатоповерхівки нашим цілющим джерелам? Відповідь була дипломатичною – за дотриманням всіх норм відповідає не ПрАТ і не якісь інші суб’єкти господарювання, а виконком Трускавецької міської ради. Що ж стосується позиції «Трускавецькурорту», то підприємство після виявлення проведення земляних робіт «Квіткою Полонини» 26 грудня 2018 р. скерувало листи в екологічну інспекцію, ДАБІ та прокуратуру, датовані 03.01.2019, повідомив Андріан Драновський. Мета звернень – перевірити законність будівництва.

- В санітарній зоні не може бути будівель, – лаконічно підтримує цю позицію Андрій Тарнавський. – Ми повинні реагувати як надрокористувач, бо маємо надавати споживачу якісну воду.

Відео частини прес-конференції 16 січня можна переглянути в групі «Трускавець. Оперативно» на Фейсбуці за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2054010234635657/

Володимир Ключак

Також читайте