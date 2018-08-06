«Трускавецькурорт» розвінчуватиме міфи про занепад Трускавця

By  | 06.08.2018 | Filed under: Новини

У середу, 8 серпня, відбудеться зустріч керівництва ПрАТ «» з представниками засобів масової інформації. «Вперше за багато років бюджетоформуюче підприємство Трускавця, яке має, без перебільшення, ключовий вплив на розвиток курорту, зустрінеться із журналістами для того, щоби розповісти про реальну економічну ситуацію у місті, перспективи розвитку одного з найбільших курортів країни, – йдеться у повідомленні ПрАТ «».

«У неофіційній атмосфері ми поговоримо про стратегічне майбутнє міста, про міфи, якими розрісся курорт за останнє десятиріччя. Серед питань також – плани підприємства щодо розвитку міста, інфраструктури, нових сервісів для туристів та ще низки питань, що стосуватимуться всесвітньо відомих джерел мінеральної води та санаторіїв», – зазначається в прес-анонсі.

Нагадаємо, що нещодавно в ПрАТ «Трускавецькурорт» відбулася зміна керівництва. Голова Наглядової Ради ПрАТу Павло Якубенко склав свої повноваження, до складу Наглядової Ради було введено колишнього генерального директора товариства Віктора Жданова, а новим гендиректором ПрАТ «Трускавецькурорт» став Андріан Драновський.

Зустріч представників ЗМІ з керівництвом ПрАТ «Трускавецькурорт» відбудеться в приміщенні готелю «Міротель». Проводиться попередня акредитація журналістів.

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