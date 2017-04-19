Трускавецький дельфінарій «Оскар» радо зустрів діток із школи-інтернату

Днями група дітей із Любінської школи-інтернату, що на Городоччині, мала можливість побувати у Трускавці і відвідати виставу єдиного в Західній Україні Розважально-оздоровчого комплексу із дельфінами «Оскар»». Це стало можливим завдяки опіці над ними Благодійного товариство «Мій тато захищає Україну» та співпраці з волонтерами з Городоцького району.

Відтак на запрошення дельфінарію 30 діточок – вихованців згаданого інтернату мали можливість відвідати місто Трускавець, а також побувати на цікавій виставі. Вже із перших хвилин перегляду програми городоцьку малечу розважили дивовижні морські створіння – дельфіни і морські котики, які зуміли передати кожному малюкові ціле море позитиву та радості. Дітвора із особливим захопленням спостерігала за вправами, які демонстрували перед глядачами морські артисти. Стрибки вгору, переміщення над водою, малювання картин пензлем – це лише частина того, що так вправно робили дельфіни. Не менш цікавими були й віртуозні вправи морських котиків, які бездоганно виконували вказівки своїх наставників.

Такий насичений відпочинок став незабутнім в житті кожної дитини. Малюки із радістю поверталися на рідну Городоччину, дорогою неодноразово переказуючи одне одному побачене впродовж такого цікавого дня.

Ігор Галущак

Трускавецький вісник

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