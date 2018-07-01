Трускавецький дельфінарій поповниться новими тваринами

Незабаром трускавчанам та гостям міста-курорту проводити дозвілля стане ще цікавіше. Адже розважально-оздоровчий комплекс із дельфінами «Оскар» розширяє свої межі і на його території з’явиться куточок з екзотичними тваринами – тераріум «EkZoterra».

Тераріум відкривається завдяки спільним зусиллям керівництва дельфінарію «Оскар» та відомого у Львівській області зоопарку «Лімпопо».

«Ідею відкрити на території нашого закладу зоокуток ми виношували уже давно, фактично від початку роботи самого дельфінарію. І ось цей довгоочікуваний момент незабаром настане. Екзотичні тварини чудово доповнять наш морський колектив і зроблять дозвілля наших відвідувачів цікавим та пізнавальним», – зазначили в адміністрації «Оскару».

«EkZoterra» налічуватиме 17 видів екзотичних тварин, серед яких: крокодил нільський, пітони, удави, черепахи, ігуани, лемури, сурикати, мангусти лисячі, кінжаку, ігрунки звичайні, саймірі, папуги та какаду.

Відтак, окрім перегляду яскравого шоу із чорноморськими дельфінами та морськими котиками, відвідувачі «Оскару» незабаром зможуть ближче познайомитися з екзотикою в тераріумі «EkZoterra» і перекусити смачними бургерами в ресторані швидкого харчування Burger Club, що на другому поверсі дельфінарію.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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