Трускавецький депутат став Заслуженим працівником охорони здоров`я

Згідно Указу Президента України № 188/2019 від 4 травня 2019 року начальник Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» (військовий санаторій) Василь Іванович Вовчанський удостоєний звання «Заслужений працівник охорони здоров`я України».
Полковник Василь Вовчанський є діючим депутатом Трускавецької міської ради VII демократичного скликання, також був депутатом ТМР VI демократичного скликання (2010-2015 рр.). Очолюваний ним санаторій підпорядковується Міністерству оборони України.
Вітаємо Василя Івановича з заслуженим визнанням та почесним званням!
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