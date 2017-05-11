Трускавецький ФК “Вікторія” став призером Кубка Львівщини

Трускавецька дитяча футбольна команда «Вікторія» зайняла третє місце в Кубку ДЮФЛ Львівщини. Матчі проходили на стадіоні імені Маркевича у місті Винники. Участь в Кубку взяли 8 команд, гравцями яких є хлопці 10-11 років.

За словами тренерів трускавецької команди, футболісти з п’яти проведених матчів 2 – виграли, 2 зіграли в нічию. Спортсмени показали гарну кваліфіковану гру та командний характер – повідомляє сайт Трускавецької міської ради.

Юні футболісти отримали чимало позитивних вражень від футболу та рівня проведення Кубка. Також дітям дуже сподобався стадіон та умови, в яких проходила гра. Юні футболісти зізнаються, що мріють про такі ж у Трускавці.

Трускавецький вісник

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