Трускавецький терцентр започаткував ранкову зарядку для всіх бажаючих

Як інформує наше власне джерело з посиланням на керівника Трускавецького територіального центру з обслуговування пенсіонерів та непрацездатних Олену Пилат, адміністрація терцентру днями запровадила проведення ранкової зарядки в мікрорайоні вулиці Стебницької. Добру традицію турботи про здоров`я трускавчан, започатковану ще за часів міського голови Лева Грицака, зараз відновлено після тривалої перерви.

Нагадаємо, що ранкову зарядку для різних категорій населення, у тому числі для школярів у трускавецьких школах, було запроваджено в 2008-2009 роках, а після 2010 року її було ліквідовано. Чимало для популяризації здорового способу життя, особливо серед відпочивальників нашого курорту, зробив і підприємець Сергій Розора (готель «Клуб рН»), який за власні кошти та з власної ініціативи проводив і ранкові зарядки, і ряд інших заходів, отримуючи в часи урядування «Трускавецького криміналітету» тільки перешкоджання та наклепи зі сторони влади та владних ЗМІ. Але час все ставить на свої місця і справедливість торжествує.

Ранкова зарядка, яку проводить терцентр, проходить на свіжому повітрі під музичний акомпанемент. Проходить вона щоранку о 8.30 на дитячому майданчику біля терцентру (вул. Стебницька, 66).

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