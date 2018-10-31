Трускавецький водоканал розробив інвестиційну програму: тариф на воду вкотре зросте

Депутати Трускавецької міської ради затвердили інвестиційну програму для ТзОВ “Трускавецький водоканал”. Не в повному обсязі. Однак незначне зростання тарифу на водопостачання у місті таки відбудеться.

Під час сесії Трускавецької міської ради генеральний директор ТзОВ “Трускавецький водоканал” Віктор Марченко презентував інвестиційну програму, розроблену з метою реалізації заходів енергоефективності, які дозволять підприємству знизити витрати на електроенергію та покращити ефективність роботи в частині ліквідації витоків.

Загалом вартість пропонованої Віктором Марченком інвестиційної програми складає 1 мільйон 973 тисячі гривень. Саме така сума, за твердженням керівника водоканалу, необхідна на придбання насосів, втілення заходів енергоефективності та заміну засувок, більшість з яких знаходиться в незадовільному стані і не виконує своїх функцій.

Понад 880 тисяч гривень в рамках інвестиційної програми коштують нові насоси, які планував закупити водоканал. 300 тисяч гривень – придбання та заміна засувок, які дозволять повноцінно перекривати воду та ефективніше ліквідовувати аварії. Сьогоднішні засувки, – за твердженням Віктора Марченка, – не тримають воду, тому часто працівники змушені півдня чекати, поки з труб стече вода і лише тоді приступати до ліквідації аварії.

“Мене питали, – чому ми не розробимо інвестиційну програму, яка дозволила б покращити якість води. Так як на якість води останнім часом є дуже багато скарг. Але, насправді, щоб втілити такий проект потрібно не менше 30 мільйонів. Оскільки інвестиційна програма на 2 мільйони передбачає підняття тарифу на 1 гривню, то програма на 30 мільйонів вимагатиме підвищення тарифу на 15 гривень. Хто на це піде? Тому ми реально дивимось на речі і пропонуємо те, що можна зробити зараз”, – говорить Віктор Марченко.

За словами директора водоканалу, інвестиційний проект мав би окупитись за рік, так як водоканал отримає суттєву економію в частині оплати електроенергії, а нові засувки мали б допомогти ефективніше ліквідовувати аварійні витоки.

Критики зі сторони депутатів в адресу водоканалу лунало чимало. І за неякісну воду, яка в деяких мікрорайонах має характерний жовто-зелений колір і пахне рибою та водоростями. І за відсутність результатів в частині ліквідації незаконних врізок та відповідно зменшення крадіжок води. І за неправильний, на думку деяких депутатів, менеджмент.

В результаті тривалого обговорення інвестиційну програму для “Трускавецького водоканалу” затвердили, але не в повному обсязі. Виключили з неї майже 900 тисяч, передбачені на придбання насосів для викачування озерної води. Так як Трускавець зараз очікує офіційних результатів конкурсу на залучення німецьких грантових коштів (близько 200 тисяч євро на втілення програми очищення питної води в місті, – які за попередньою інформацією місто отримає від німецьких партнерів на новостворене комунальне підприємство “Трускавецьвода”).

В частині придбання засувок та реалізації інших енергоефективних заходів – інвестпрограма отримала підтримку більшості депутатів.

Тож в ближчому часі виконавчий комітет ради затверджуватиме новий тариф на водопостачання та водовідведення, який прогнозовано підвищиться від 60 копійок до 1 гривні.

За словами Віктора Марченка, тариф піднімати в будь-якому разі довелось би. Оскільки НКРЕ підвищила тариф для Дрогобича майже на 3 гривні, відповідно оптова вартість води, яку Трускавець купує у Дрогобича, також зросте, що тягне за собою підвищення ціни на воду в кожному місті.

Ніна Федько, ТрускавецьОнлайн

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