Три виставки в один день: запрошує музей історії міста Трускавця

By  | 16.05.2017 | Filed under: Новини

У п’ятницю, 19 травня, в музеї історії міста-курорту Трускавець відбудеться відкриття одночасно трьох фотовиставок. Про це інформує адміністрація музею. Так, до уваги відвідувачів буде представлено виставку графічних зображень «Курорт Трускавець» та галицька літографія сер. ХІХ ст.» від Львівського історичного музею, фотовиставку «Трускавець очима романтика» нашого земляка-фотомитця Петра Закусила та фотовиставку «Краєвиди озер у Дравську Приморському» (в рамках Фестивалю польської культури у Трускавці». Початок заходу – о 19.30.

Трускавецький вісник

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