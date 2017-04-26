Три з чотирьох Гран-прі на «Мелодії намиста» вибороли представники СШ №3

By  | 27.04.2017 | Filed under: Новини

У Трускавці завершився міський фестиваль «Мелодія намиста», який був започаткований за часів мера Лева Грицака. Цьогорічний фестиваль-конкурс виявив багато талантів серед трускавецьких школярів, інформує наше власне джерело.

Три з чотирьох гран-прі, які присуджувалися на «Мелодії намиста» в різних номінаціях, отримали представники СШ №3 м. Трускавця. Найвищу оцінку журі здобули зокрема виступи дуету та родини Стець (СШ №3). Гран-прі здобула і представниця СШ №1 Мілена Кострицька.

А за загальною кількістю здобутих призових місць лідирує НВК «СЗШ №3-гімназія» (12 з 27). Так, в номінації “Художнє читання” (6-9 років)  І місце здобула учениця 1-Б класу Анастасія Головей, ІІ місце – Мельник Артур (4-В), ІІІ місце – Даньків Максим (4-В). В тій же номінації перемогли й інші представники школи-гімназії: 10-13 років: І місце – Регуш Назар (6-А), І місце – Ткаченко Ірина (6-А), 14-17 років: І місце – Михайляк Анастасія (10-Б), ІІ місце – Панасевич Вероніка (10-А), ІІ місце – Курнат Ольга (11-Б). Відзначилися представники НВК «СЗШ №3-гімназія» і в номінації “Авторське читання”: 10-13 років: ІІ місце – Юськів Катерина (8-А), ІІІ місце – Лепак Аліна (6-А), 14-17 років: І місце – Кравців Христина (9-А), ІІ місце – Хомин Андріана, інформує сайт школи-гімназії.

Трускавецький вісник

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