Трирічному Василькові з Дрогобича потрібна допомога

By  | 13.12.2017 | Filed under: Публікації

Маленький дрогобичанин Василь Лисовець за свій юний трирічний вік вже подолав третю стадію раку (нейробластома). У віці семи місяців у хлопчика виявили маленьке збільшення круглої форми у області хребта. Після низки численних консультацій та звернень до лікарів у межах області, хлопчику призначили лікування, але ситуація погіршилась. Відтак уже у клініці Києві рідним Василя повідомили, що одразу після виявлення гульки необхідно було провести хірургічне втручання з видалення невідомого тіла, однак було уже пізно.

Наслідком хвороби є парез ніг — він не може самостійно ходити.

Трирічний хлопчик переніс уже дві надскладні операції вартістю в десятки тисяч доларів. Одну з них проводили в Києві, а іншу в Італії.

Для відновлення рухової системи Василько весь час проходить дороговартісні курси хіміотерапій, реабілітацій у Києві, де знаходиться і в даний час.

Лікарі гарантують, що маленький дрогобичанин одужає і ходитиме як усі діти, але для цього необхідно провести ще останню операцію. Її вартість сягає близько 600 тисяч гривень.

Мати та бабусі і дідусі, оскільки батько хлопчика не сильно допомагає синові, докладають всіх зусиль та збирають гроші на лікування Василька.

Однак сума у розмірі 600 тисяч гривень є не занадто великою для сім`ї, але одночасно занадто малою — бо ця сума є платою за одужання та повноцінне щасливе життя хлопчика.

На попередні операції та лікування збирати кошти допомагала вже Самбірсько-Дрогобицька Єпархія.

Тепер сім`я маленького дрогобичанина просить фінансової підтримки у всіх небайдужих та дякує кожному за найменшу допомогу — матеріальну чи духовну.

Допоможемо врятувати маленького Василька!

Ощадбанк

Поповнення картки 4790 7010 0985 5015

Одержувач: Лисовець Зоряна Зорянівна (мама)

Приватбанк

Поповнення картки 5168 7426 0176 4834

Одержувач: Баб’як Любов Миколаївна (бабуся)

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