Триває підготовка до Міжнародного фестивалю «Імперія мистецтв»

Як вже інформував «Трускавецький вісник», 13-16 жовтня у Трускавці пройде ІII Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «EMPIRE OF ARTS». У фестивалі візьмуть участь юні таланти з усієї України та з-за кордону, зокрема з Білорусі та Угорщини. Прогнозована кількість учасників – 1000 осіб, віком від 3-х до 95 років, які готуються продемонструвати свою майстерність у таких жанрах: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці. моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр.

Участь у фестивалі беруть також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступають на рівних умовах, однак ми нагороджуємо їх додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінюватиме високопрофесійне міжнародне журі з України, Угорщини та Венесуели, що складається з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, Народних та Заслужених артистів України, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, аранжувальників, музичних критиків, хореографів, викладачів, дизайнерів та стилістів.

На даний час до складу журі увійшли:

1. Amador LOPEZ (Amador Jose Lopez Rodriguez) – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого обєднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гінесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Єкатериненського балу. (Венесуела)

2. Zinaida VARI – Доктор мистецтвознавства, кандидат наук, Арт-директор міжнародних фестивалів в Угорщині, Болгарії, Турції та Хорватії. (Угорщина)

3. Тимофій НАГОРНИЙ – Відомий продюсер, бізнесмен, меценат, громадський діяч, президент «Фонду волонтерів України». (Україна)

4. Віктор ВИННИК – Популярний співак, музикант, поет, композитор, лідер рок-гурту «Мері» (Україна)

5. KISHE – Популярний співак, телеведучий, шоу-мен, продюсер. (Україна) – на стадії підтвердження.

6. RULADA (Ірина ЦУКАНОВА) – Soul, gospel співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

7. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім.Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

8. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

9. Олег СЕРАФІН – Соліст шоу-балета та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

10. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний супервайзер шоу «Broadway Dreams». Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. Соліст Національного оркестру народних інструментів України (Україна).

Організатором цієї події є Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Основними заходами конкурсу-фестивалю є:

1. Церемонія офіційного відкриття ІII Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts»;

2. Проведення конкурсу-фестивалю у декількох номінаціях: вокал та вокальні колективи, хореографія та хореографічні колективи, інструментальна музика, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мажоретки, барабанщиці , моделінг, дизайн одягу, оригінальний жанр;

3. Проведення масштабного флешмобу;

4. Програма відпочинку (вечір знайомств, дискотеки, творчі зустрічі, екскурсії);

5. Майстер-клас за участю членів журі;

6. Прес-конференція за участю засновників, організаторів, членів журі, переможців та зіркових гостей конкурсу-фестивалю;

7. Концертна програма за участі зіркового журі та учасників фестивалю;

8. Церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців;

9. Святковий Гала-концерт!

Для усіх учасників та переможців конкурсу-фестивалю «Empire of arts» передбачено нагороди та подарунки! Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION» нададуть переможцям мр3-плеєри, прикраси, сертифікати на безкоштовне створення пісні; МГО «CinemaHall» надасть квитки в кінотеатри країни, Еко-майстерня «АйноФайно» підготує смачні та корисні подарунки для журі та гостей фестивалю, Кондитерська студія «Panetti» надасть великий смачнючий тортик, магазин-пекарня «Bratrura» та Пекарня-кондитерська «SHOco» приготує переможцям смачні солодкі подарунки. Окрім цього, володар Гран-Прі фестивалю отримає професійний відеокліп та фото сесію від Студії «Bratu M@rio», професійні фотосесії для переможців нададуть наші партнери – фотограф Оля Залізняк та фотограф Міша Бакай. Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation» надасть усім фіналістам у номінації «вокал» сертифікати на вокальний тренінг у Києві. Декорації Гала-концерту створять «Dante» event agency та «Pom pom» ballons. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, які погодилися підтримати даний захід!

Переглянути фото- та відеозвіт нашого попереднього проекту – Міжнародного конкурсу фестивалю «Empire of arts» можна на сайті фестивалю: www.empireofarts.com.ua

Розпочнеться фестиваль 13 жовтня урочистим відкриттям на Головній сцені міста. Прийматиме учасників 14 і 15 жовтня сцена концертного залу санаторію «Кришталевий Палац», який вже другий рік є партнером нашого фестивалю. Розважальний комплекс «Cazanova» подарує у перший день фестивалю усім учасникам святкову дискотеку та конфеті-шоу. Протягом фестивалю учасники відвідають екскурсії містом, зоопарк «Лімпопо», дельфінарій «Оскар», проект «Інший світ» та інші цікаві місця. А 16 жовтня на відкритій центральній сцені відбудеться масштабний флеш-моб. Вже о 13.00 в ПК ім. Т.Г. Шевченка відбудеться заключний Гала-концерт!

Ведучими конкурсних днів та заключного Гала-концерту стануть Андрій Альберда та Олена Музика.

Заявки на участь в конкурсі-фестивалі приймаються до 28 вересня 2017 року.

Детальну інформацію можна отримати за наступними посиланнями:

https://empireofarts.com.ua/empireofarts

http://fb.me/empireofarts.com.ua

E-mail: empireofarts@empireofarts.com.ua

Tel. + Viber: +38 096 388 73 48

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю:

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Громадське телебачення «Разом-TV», ТРК Львів, Медіа-група «ProMedia», МГО «CinemaHall», Медіа-група «FestivalInfo», Музично-інформаційний інтернет-портал «Starsecret.com.ua», Українська радіохвиля «Вільна» (Італія), Інтернет-платформа «Talents collection», Міжнародний культурний портал «Експеримент», Сайт міста Львова 032.ua, Портал «Музичний Львів», Радіо «Хіт-ФМ», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Інтернет-газета «Майдан», Паблік «Типовий Трускавець», ФМ Галичина, Журнал «РIA-Львів», журнал «Аpriori», Інформаційне агентство «Корупція Інфо», Ukrainian Fashion Academy, Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», Дельфінарій «Оскар», Еко-майстерня «АйноФайно», Кондитерська студія «Panetti», магазин-пекарня «Bratrura», Пекарня-кондитерська «SHOco», Ресторан «Візит», Компанія «A-Trophy», Studio «Bratu M@rio», Фотограф Оля Залізняк, Фотограф Міша Бакай, Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», «Dante» event agency, «Pom pom» ballons, ведучий Андрій Альберда.

Генеральний інформаційний партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа».

Туристичний партнер – Турагенція «Море Турів – The Best».

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