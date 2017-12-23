Триває суд щодо фейлетону про Лесеньку та Петеньку

Відбулось чергове слухання справи за позовом Іванишина П.К. та Дідик Л.Б. до журналістів Любомира Поливки та Руслана Цехмемейстера і очолюваних ними КП “Редакція міського радіомовлення” та ГО “Трускавець Онлайн” відповідно. Вперше за час розгляду справи було детально обговорено суть позову сторонами.

Нагадаю, що попереднє засідання суду не відбулось через неявку позивача Лесі Дідик, яка начебто захворіла. Однак жодних доказів наявної на той час хвороби в суді представлено не було. Представник Лесі Дідик в суді, адвокат Руслан Крамар зазначив: “Моя довірителька дійсно була хвора, однак до лікаря не зверталась, а лікувалась самотужки вдома”.

В той же час чимало осіб можуть підтвердити той факт, що того ж дня, після запланованого судового засідання, на яке Леся Дідик не прийшла начебто через хворобу, вона була присутня на літературному заході в музеї історії міста-курорту. Це підтверджують і фото з заходу. Однак, оскільки неявка до суду в позивачки була першою, суд не став розбиратись в причинах її відсутності.

Під час слухання справи сьогодні своє відношення до позову мали змогу висловити відповідачі та їхні представники. Позивачі рясно засипали всіх запитаннями задля того, щоб знайти докази того, що саме вони були описані в “Казочці про Лесеньку та Петеньку” (в рубриці “Точка зору”). Не зважаючи на те, що в тексті “казочки” жодного разу не було згадано прізвищ Дідик та Іванишин, позивачі самі ідентифікували себе по описаних там фактах, згаданих посадах та приналежності до команди Руслана Козира. “Чи знаєте ви ще таких осіб, з наближеного до Руслана Козира середовища, з такими ж іменами та фактами з біографії? – саме цим питанням найбільше апелював представник позивачів Юрій Крамар впродовж сьогоднішнього судового засідання.

“Ми проводили лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, що це справді фейлетон. Висновки експертизи долучені до матеріалів справи. В тексті фейлетону присутні вигадки та оціночні судження, жодного разу там не згадане прізвище Дідик та Іванишин і він не мав на меті образити чи принизити когось. Фейлетон не містить конкретних фактів, тому будь-хто може впізнати себе в ньому”, – зазначив Любомир Поливка.

Про недоцільність залучення відповідачем громадської організації “Трускавець Онлайн” зазначила її представник в суді Наталя Потічна.

“Громадська організація “Трускавець онлайн” позову не визнає та вважає себе неналежним відповідачем, бо не є ні власником, ні користувачем ресурсів, на яких було розміщено та поширено відеоролик “Казочку про Лесеньку та Петеньку розглянули на регламентній комісії”, – зазначила адвокат.

Нагадаю, що після виходу в ефірі “Трускавецького радіо” жартівливого фейлетону “Казочка про Лесеньку і Петеньку” її розглянули на регламентній комісії ТМР. Це питання розглянули за ініціативи представників ГО “Рада міста” Лесі Дідик та Петра Іванишина, які впізнали у фейлетоні себе. Журналістів “Трускавець Онлайн” запрошували задля висвітлення цієї події і самі ж позивачі поширювали цю інформацію та надавали їй розголосу. Та після поширення її Русланом Цехмейстером подали до суду – мовляв, за поширення неправдивої, недостовірної інформації, яка принижує їхню честь та гідність.

“Відповідач Руслан Цехмейстер поширив відеоролик на своїй сторінці. Він не оцінював та не коментував його, а просто розмістив. В Україні не врегульовані належним чином правовідносини, що стосуються матеріалів розміщених на хостингу Ютуб та в соцмережах Фейсбук, Твіттер та ін. Тому в цьому випадку, прийнято застосовувати положення щодо друкованих ЗМІ. А в цьому положенні йдеться, що редакції та журналісти не несуть відповідальність за поширені відомості, які є дослівним відтворенням матеріалів, які були створені та оприлюднені іншими ЗМІ”, – наголосила адвокат Наталя Потічна.

Руслан Цехмейстер також виступив в суді, відповідаючи на запитання позивачів. За його словами, – до відповідальності в такому випадку можна було б притягнути кожного користувача Фейсбуку.

“Ми всі тут є зареєстрованими користувачами цієї соцмережі, маєте можливість поширювати та публікувати те, що нам подобається. Я не є власником ні Фейсбуку, ні своєї сторінки у Фейсбуці. Так, я поширив це відео, але саму інформацію мені надали самі позивачі, які були в цьому зацікавлені. Вони на засіданні регламентної комісії особисто надавали запис радіоефіру всім, поширювали його, щоб надати розголосу справі, самі себе там впізнали та переконували інших в тому, що йдеться саме про них. А потім подали до суду за те, що я поширив те, що вони самі ж нам надали”, – зазначив відповідач Руслан Цехмейстер.

Третім позивачем у цій справі було долучено екс-мера Трускавця Руслана Козира, чиє прізвище єдине було згадане і тексті спірного фейлетону. Він на засідання суду не з’являється та довірив представляти свої інтереси тому ж представнику Юрію Крамару.

Наступне засідання по цій справі повинне відбутись 6 лютого о 15.00. На ньому повинні заслухати свідків, яких залучить сторона позивачів.

Ніна Федько, Трускавець Онлайн

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