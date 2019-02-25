Царя народжувала Сара від трускавецького гусара…

/Жартівливий подарунок на 8 Березня Інтернет-виданню «Трускавецький вісник»/

О, жінки! O donne! O Kobiety! Ey Kadınlar! O Frauen! O femmes! O Women! O נשים! يا نساء! Оже (О, Жіноча Вселенно!)

Що найголовніше в житті? Кохання! Кожна жінка – експонат для Музею Любові. Одна американка написала, що платонічна любов – це секс вище вух. Польська поетеса їй відповіла: секс, звичайно, сіль життя, але однією сіллю ситий не будеш. Українка додала: гроші не приносять оргазму…

У Німеччині кажуть, що любов – хвороба, яка укладає в ліжко відразу двох. «Що ви одягаєте на ніч?» – запитали Бріжит Бардо. – «Улюбленого чоловіка». Що таке перша шлюбна ніч? – Так, повна фігня в порівнянні з першою позашлюбною….

Інтимна революція, починаючи з епохи Відродження, привела до того, що жінки вийшли на перші ролі: в ліжку, в бізнесі, в соціальній сфері. «З ними важко, без них неможливо» – говорив філософ Арістотель. Вони рятують, лікують, навчають, виховують, втішають, кохають. На кому тримається бізнес, медицина, торгівля, спецслужби, банківська сфера, бухгалтерський облік, школи, редакції газет?.. На жінках! А вони протягом життя дуже змінюються. «До 18 років жінці потрібні добрі батьки, від 18 до 35 – добра зовнішність, від 35 до 55 – добрий характер, а після 55 – добрі гроші” – поділилася жіночими таємницями американська актриса Софія Такер (1884-1966).

Кожна жінка – як музичний твір: вона може бути симфонією, піснею, або вуличною коломийкою. В ідеалі вона – біблійна пісня пісень. Як легендарна Сара, що народила сина на 90-му році життя! Космічна Жінка знає і відчуває таємні вібрації всіх планет, вона навчилася використовувати їх для того, щоб наповнювати високою енергією своє життя. До речі, якби вся „хімічна” енергія організму надходила до нас з їжі, ми повинні були б з’їдати до 40 кг їжі в день! Насправді, більшість енергії надходить до людини ззовні, через так звані енергетичні центри – чакри. У цьому таємниця жіночої енергетики – вбирати сонячну енергію чоловічих поглядів, компліментів, захоплень! .. А потім дарувати цю енергію чоловікам.

Чоловік – господар, дружина – менеджер. Так можна «перекласти» на сучасну мову стародавні ведичні закони побудови взаємин у сім’ї. Запам’ятав характерний монолог моєї знайомої, бухгалтера Тані Назарової: «Вдома я – матрона (М) і наложниця (Н), а на роботі – куртизанка (К)… Суть жіночої кар’єри в тому, щоб за допомогою чоловіків, грошей, краси, чарівності, терпіння, випадку, сили волі і т.д. знайти золоте співвідношення між «М», «Н» і «К».

Французька маркіза Марі де Севіньє (1626-1696) в одному із знаменитих листів поділилася жіночою стратегією: «Вдале заміжжя платить за всіма рахунками». І нині шлюбний бізнес за своєю рентабельністю перевершує будь-яку іншу сферу – фінанси, виробництво алкоголю, тютюнових виробів, торгівлю зброєю… Недарма Чарлі Чаплін жартував, що жінка може зробити мільйонером будь-якого чоловіка-мільярдера. Йде полювання на грошовитих чоловіків. Вклавши в зачіску, косметику, «упаковку», рекламу своїх принад, умовно кажучи, долар, жінка в разі вдалого завершення полювання може отримати тисячодоларовий підйом! Навіть наркобізнес залишається далеко позаду! Ось чому в моді цифрові фотоапарати (для створення образу, легенди, унікальності сексуальних пропозицій), стилісти, фотожурналісти, перукарі. Італійська кіноактриса Софі Лорен вчила красунь: «Зачіска впливає на те, як складається день, а в підсумку і життя». По суті, вона озвучила спостереження американок, що жіночі проблеми, перед якими пасують кращі психіатри, часто вирішує навіть перукар другої категорії.

На жаль, як кажуть американці, без грошей не можна бути леді. Гроші роздягають одних жінок і одягають інших… Жіночий капітал дозволяє, при вдалому обміні, домагатися нових багатств. Ось чому багато красунь йдуть в журналістику, бізнес, політику, займаються громадською діяльністю. Бо політика – дуже вигідний бізнес. На жаль, як кажуть, «Красива жінка для очей – рай, для душі – пекло, а для кишень – чистилище».

Дві тисячі років тому філософ Демосфен пояснював древнім грекам: «Гетер ми тримаємо заради насолоди, наложниць – для повсякденного задоволення потреб нашого тіла, дружин – для того, щоб народжувати законних дітей і мати вірну берегиню дому». А в наш час, для економії наших грошей, наші жінки змушені бути і гетерами, і наложницями, і дружинами – три в одній!..

Відкриємо Біблію. Сара народила в дев’яносто років. І кого? Царя! Чому? Дозволимо жарт: бо схилялася до спокуси, любила життя, любила сало! Мій коментар:

Царя народжувала Сара від… українського (або: трускавецького) гусара!

І в дев’яносто – знову молодість прийшла!

Весна – час повторяти подвиг Сари,

Щоб кожна жінка сонце юності знайшла!

Михайло Арошенко, дамський дегустатор, редактор журналу «Горілка +», м. Дніпро, для «Трускавецького вісника»

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