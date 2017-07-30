Центр розвитку людини «Гармонія» провів у Трускавці благодійний майстер-клас

By  | 30.07.2017 | Filed under: Новини

У п’ятницю, 28 липня, з ініціативи громадської організації «Центр розвитку людини “Гармонія”» (керівник Лілія Іваненко) в домі Згромадження Сестер Служебниць (м. Трускавець, вул. Стебницька, 13) відбувся інклюзивний благодійний майстер-клас по ліпленню із солоного тіста, в якому разом із молоддю з інтелектуальною неповносправністю брали участь звичайні діти. Організатори заходу висловлюють щиру подяку всім тим, без кого б не відбувся цей захід, а саме Сестрам Служебницям за надання приміщення для проведення заходу і теплий прийом; представникам трускавецької спільноти “Цілюща купіль” (рух “Віра і світло”) за участь у майстер-класі; Лілії Васишак – за активну участь і допомогу у проведенні заходу; Галині Носовій і Оксані Шнайдер – за проявлений інтерес і активну участь у майстер-класі.

До речі, майстер-клас з ліплення був проведений і в курортному парку Трускавця – у суботу, 29 липня. Його відвідали ї підтримали учасники змагань зі стронгмену (богатирі).

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Новини Трускавця та регіону

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