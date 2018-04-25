«Церковного» злодія зі Стебника посадили на 7 років та 3 місяці

By  | 25.04.2018 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою підтримувалось державне обвинувачення в суді стосовно 37-річного мешканця Стебника, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому), ч.2 ст. 187 (розбій) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що у січні 2014 року обвинувачений разом із двома спільниками проникли у складське приміщення однієї із церков Стебника, звідки викрали побутову техніку, продукти харчування, грошові кошти та інше. Загальна сума завданих збитків становила близько 18 тис грн.

Крім цього, зловмисники напали із ножем на 62-річного місцевого таксиста і викрали у нього мобільний телефон та гроші.

Співучасники злочину на даний час уже відбувають покарання. Їх засудили до 7 та 8 років позбавлення волі.

Вироком Дрогобицького міськрайонного суду мешканця Львівщини засуджено до 7 років та 3 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

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